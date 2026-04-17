Bolaños defiende la regularización extraordinaria de migrantes ante la "campaña de bulos": "Estamos haciendo justicia"

¿Qué ha dicho? Félix Bolaños ha asegurado que el Gobierno está "haciendo justicia" ante "todo el mogollón de bulos que rodea" la regularización de migrantes que entró en vigor este jueves. "Ninguna de las personas que se vean beneficiadas por este proceso podrá votar", ha señalado.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido la regularización extraordinaria de migrantes ante la "campaña de bulos". En una entrevista en Al Rojo Vivo, Bolaños afirmó que esta medida busca "hacer justicia" y que es un ejercicio de soberanía de España. Aunque no puede precisar cuántas personas se beneficiarán, el ministro desmintió que los regularizados puedan votar, aclarando que los permisos son solo para residencia y trabajo. El decreto, aprobado por el Consejo de Ministros, permitirá a unos 500,000 migrantes obtener permisos de residencia y trabajo, con solicitudes abiertas hasta el 30 de junio.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido este viernes la regularización extraordinaria de migrantes que entró en vigor ayer ante la "campaña de bulos". Así lo ha indicado el ministro en una entrevista en Al Rojo Vivo, donde ha celebrado que, con esta medida, el Gobierno "está haciendo justicia".

"En Europa se ha dicho que esto forma parte de la soberanía de España", ha defendido. Así, al ser preguntado por cuántas personas se van a beneficiar de esta medida, algo que ha criticado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en más de una ocasión, Bolaños ha señalado que "es muy difícil dar cifras cuando hablas de personas que están de manera irregular".

"Vamos a dejar que el proceso avance. Es garantista", ha apuntado el ministro. Además, ha querido desmentir alguno de los bulos que han salido respecto a la regularización. "Los permisos de residencia y de trabajo son para trabajar o residir en España. Ninguna de las personas que se vean beneficiadas por este proceso podrá votar. Estamos hablando de residencia y trabajo, pero no de ser un nacional español para poder votar", ha insistido.

Así, ha defendido que se trata de "un simple ejercicio de justicia con gente que están en España". "Les estamos dando derechos. Esta gente con su esfuerzo ahora van a contribuir a la seguridad social y a la Hacienda pública", ha añadido, quien ha dejado claro que en el Gobierno están "haciendo justicia" ante "todo el mogollón de bulos que rodea todo esto".

La regularización ya está en vigor

El Consejo de Ministros aprobó el martes el real decreto para la regularización de las personas migrantes que viven en España sin papeles, con el que planea dar permiso de residencia y trabajo a alrededor de medio millón de personas.

El plazo de solicitud se abrió este jueves 16 de abril, con el inicio de la tramitación de solicitudes telemáticas. Para la vía presencial, el sistema de cita previa a través de la web se habilitará también este mismo día, aunque se comenzará a atender presencialmente a partir del lunes 20 de abril. El plazo de solicitudes para ambas vías estará abierto hasta el 30 de junio.

Los requisitos para beneficiarse de la regularización serán encontrarse en situación irregular, estar en España desde antes del pasado 1 de enero y haber acumulado cinco meses de residencia en el país de forma ininterrumpida. Asimismo, podrán optar a él todos aquellos solicitantes de asilo que hayan presentado su solicitud hasta el 31 de diciembre de 2025.