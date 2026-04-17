La izquierda internacional se une en Barcelona en una triple cumbre antitrumpista ante el caos político que quiere imponer EEUU

Los detalles Barcelona reúne este viernes y sábado a las caras más conocidas de la izquierda. El portugués Antonio Costa, el colombiano Gustavo Petro o la mexicana Claudia Sheinbaum, entre otros. Líderes a los que Trump ha puesto a caldo.

Lula da Silva y Pedro Sánchez se han reunido en una cumbre bilateral en Barcelona, marcando un encuentro histórico entre líderes progresistas. Este evento reúne a figuras destacadas de la izquierda, como Antonio Costa, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum. Aunque Donald Trump ha criticado a algunos de estos líderes, el objetivo de la cumbre no es confrontarlo. Según Claudia Sheinbaum y Teresa Ribera, la reunión busca fortalecer un frente progresista unido por la democracia y discutir propuestas en el foro Movilización Progresista Global. Ribera enfatiza la defensa del derecho internacional frente a quienes manipulan el orden mundial.

Lula da Silva y Pedro Sánchez se han fundido en un efusivo abrazo. Dos líderes progresistas reunidos por primera vez en la historia en una cumbre bilateral que es solo la punta del iceberg. Porque Barcelona reúne este viernes y sábado a las caras más conocidas de la izquierda. El portugués Antonio Costa, el colombiano Gustavo Petro o la mexicana Claudia Sheinbaum, entre otros. Líderes a los que Trump ha puesto a caldo.

Van a ser dos días en los que se quiere dejar una imagen y un mensaje: la unidad de la izquierda internacional ante el caos político que quiere imponer Trump. Un nombre que han evitado pronunciar, de momento.

"Colombia está enferma. Gobernada por un hombre enfermo", "los cárteles están gobernando México", ha llegado a decir el presidente estadounidense. Ahora, se juntan para establecer un frente progresista unido por la democracia, que no para ir contra Trump. "Hay decisiones que toma él que nosotros consideramos que no son correctas, pero eso es otra cosa. Entonces, no es una reunión anti Trump ni mucho menos", ha querido dejar claro la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Eso ya lo han querido dejar claro también desde el foro Movilización Progresista Global, que se reúne estos dos días en Barcelona para "elaborar, diseñar, discutir propuestas". "No es una cumbre frente a nadie", ha insistido Teresa Ribera, vicepresidenta primera de la Comisión Europea.

Pero cuando preguntas por los objetivos de estos actos, Teresa Ribera asegura que "la defensa del derecho internacional frente a otros que utilizan su propia voluntad, el uso de la fuerza".

Así que no es una cumbre anti Trump, ni a sus ataques constantes a todos los que no hacen lo que él quiere, como la OTAN, contra la que ha cargado durante en más de una ocasión. Es una cumbre frente a "otros" que juegan con el orden mundial a su antojo.

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