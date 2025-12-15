Pradas rompe a llorar ante los reproches de Rufián por la negligencia en la DANA: "Pido disculpas por no haber podido hacer más"

Los detalles La exconsellera de Emergencias de Mazón ha terminado entre lágrimas después de que el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, le enseñase un trozo de la cuerda que una niña fallecida utilizó para intentar salvarse de la riada el 29 de octubre de 2024.

La exconsellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, terminó llorando durante la comisión de investigación de la DANA en el Congreso de los Diputados. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana, le mostró una cuerda que una niña fallecida usó para intentar salvarse de la riada, acusándola de negligencia. Rufián la criticó duramente, acusándola de "no tener corazón". Pradas, imputada en la investigación judicial, inicialmente se negó a responder preguntas, pero luego defendió que la responsabilidad no era solo suya, mencionando al Cecopi y la CHJ. Afirmó que la magnitud de la riada era imprevisible, según la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Entre lágrimas. Así ha terminado la exconsellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, durante la comisión de investigación de la DANA en el Congreso de los Diputados después de que el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, le enseñase un trozo de la cuerda que una niña fallecida utilizó para intentar salvarse de la riada.

"Esta es una cuerda que cogía una niña china", ha dicho Rufián para arrancar su intervención. Una niña que, ha detallado el diputado, perdió la vida "porque la alerta estaba mal redactada y su familia se quedó en el bar que regentaba". "Esa niña murió a las 21:00 horas de la noche aproximadamente y seguramente si ustedes hubieran hecho su trabajo, si usted no hubiera esperado a esta persona (Mazón), esta niña estaría viva. Le voy a dar esta cuerda y le voy a pedir que nos responda nuestras preguntas", ha añadido.

"A mí se me olvidó darle a su exjefe, el miserable, psicópata e inútil de Mazón esto. Se lo voy a dar a usted a ver si hace el favor de responder a nuestras preguntas porque esa niña murió a las 21:00 aproximadamente", ha añadido Rufián.

Rufián acusa a Pradas de "no tener corazón"

Mientras el representante del partido republicano sostenía en sus manos la cuerda, Pradas, a la que unos segundos antes había acusado de "no tener corazón", rompía a llorar. "Le pido que retire que me falta el corazón", ha dicho la exconsellera mientras trataba de recomponerse y secarse las lágrimas.

Pradas no responde y se escuda en el Cecopi y la CHJ

En el inicio de la sesión, Pradas ha anunciado su intención de no declarar con un escueto "no voy a contestar a las preguntas de los diputados". Un derecho al que se puede agarrar al estar involucrada como imputada en la investigación judicial.

No obstante, tras asegurar la diputada de Compromís Àgueda Micó que Pradas "acabará en Picassent por 230 homicidios imprudentes" y un duro interrogatorio por parte de Mikel Otero (Bildu), Pradas ha optado por romper su silencio para asegurar que hay miembros "del Gobierno de España" dentro del comité de dirección del Cecopi y que la responsabilidad no solo recaía en ella.

Asimismo, la exconsellera ha respondido a los diputados que le han acusado de mentir al decir que la riada era imprevisible. "Lo de que esa magnitud no se puede prever lo han dicho la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar en sede judicial", ha asegurado. "En todo momento he dicho la verdad, no cambio ni un punto ni una coma de lo que he dicho en sede judicial ni en público de ese día de la emergencia", ha concluido Salomé Pradas.

