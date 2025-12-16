Ahora

Ataques contra narcolanchas

Estados Unidos mata a ocho personas en un nuevo ataque contra tres supuestas narcolanchas en el Pacífico

La otra cara Ante las acusaciones de cometer presuntos crímenes de guerra, el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, defendió a principios de este mes que sus operaciones "son legales tanto según el derecho estadounidense como el internacional".

Imagen de uno de los ataques llevados a cabo por Estados Unidos contra supuestas narcolanchasImagen de uno de los ataques llevados a cabo por Estados Unidos contra supuestas narcolanchasX (@DeptofWar)
El Comando Sur de Estados Unidos informó el lunes que atacó tres buques en aguas internacionales, causando la muerte de ocho personas. "Inteligencia confirmó que los buques transitaban por rutas conocidas del narcotráfico en el Pacífico Oriental y se dedicaban al narcotráfico", declaró el ejército en un comunicado.

Estados Unidos ha atacado más de 20 buques en el océano Pacífico y el mar Caribe, cerca de Venezuela, como parte de una campaña militar lanzada por el presidente Donald Trump contra el narcotráfico en la región. Al menos 90 presuntos narcotraficantes han muerto en estos ataques.

El uso del Ejército para atacar supuestos buques cargados de drogas marca un cambio radical respecto a cómo Estados Unidos los ha abordado históricamente. El gobierno de Trump ha buscado defender la legalidad de los ataques, que algunos expertos legales han calificado como ejecuciones extrajudiciales ilegales.

"Nuestras operaciones en la región del Comando Sur son legales tanto según el derecho estadounidense como el internacional, y todas las acciones cumplen con el Derecho de los Conflictos Armados", declaró a la prensa el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, a principios de este mes.

Estos ataques se consideran precursores de los ataques terrestres estadounidenses contra Venezuela que, según Trump, comenzarán pronto.

