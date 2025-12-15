Salomé Pradas se enroca en su versión sobre la DANA tras asegurar que no comparecería en el Congreso: "Estuve al pie del cañón"

Sí, pero... Pese a decir que no iba a pronunciar una sola palabra por consejo de su equipo jurídico, la exconsellera ha acabado saltando en las comparecencias de Otero y Rufián. Como ya hizo en Salvados, Pradas ha pedido perdón a las víctimas por "no haber podido hacer más" aquel 29 de octubre.

Salomé Pradas ha vuelto a ofrecer su perdón a las familias de las víctimas de la DANA por "no haber podido hacer más" el 29 de octubre de 2024 en una comparecencia que ha sido una montaña rusa para la exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana. Si ha comenzado asegurando que no respondería a ninguna pregunta de los diputados por estar en calidad de investigada en la causa de la jueza de Catarroja, Pradas ha acabado saltando para defender su verdad e insistir en algunas de las cuestiones que ya trató en su entrevista con Gonzo en Salvados.

En los primeros minutos de esta comisión de investigación hemos asistido a la no-comparecencia de Pradas, impasible ante las preguntas de los diputados. No ha sido hasta la intervención de Mikel Otero (EH Bildu) cuando Pradas ha decidido hablar por primera vez, cuando el diputado le ha enseñado un gráfico que mostraba la conformación del Cecopi. En ese momento, Pradas ha defendido que no era la máxima responsable de ese órgano, compartiendo -asegura- responsabilidad con la delegada de Gobierno, Pilar Bernabé.

Con aspavientos continuos y negaciones con la cabeza ha llegado el momento más tenso de su comparecencia en el Congreso. Era el turno de Gabriel Rufián, que le ha entregado un trozo de cuerda al que se agarró una niña para que no se la llevara la corriente el día de la DANA. Pradas ha roto a llorar en ese momento y ha mostrado su cara más dura: "No voy a permitir que digan aquí que me falta corazón". A preguntas del diputado de ERC, ha resaltado que ella no es "la importante" y sí que lo son "las víctimas", con un Rufián muy agresivo: "La humillación es que esta persona se siente aquí y no nos mire a la cara".

Rufián ha llegado a revolverse en su asiento y a coger aire durante varios segundos ante las declaraciones de Pradas. "Esto es más bestia que Mazón y no me lo esperaba", ha confesado, mientras Pradas afeaba a Rufián no haber dado "un solo dato" en su interpelación. Hablando en tercera persona de sí misma, Salomé Pradas ha defendido que "Pradas estuvo al pie del cañón" en todo momento en la gestión de la DANA, mostrando su momento de mayor emoción al pedir disculpas a las víctimas: "Pido disculpas por no haber podido hacer más y es algo que llevaré toda mi vida".

Reproches de Compromís: "Usted no era la reina Letizia, estaba allí para tomar decisiones"

En la intervención de Alberto Ibáñez (Compromís) también se ha mantenido esa defensa de Pradas a su labor el 29 de octubre, que ha señalado que llevó a cabo su "trabajo institucional en todo momento". A preguntas sobre la decisión de retirar los bomberos desplegados en el barranco del Poyo, Pradas ha contestado con un enigmático "ya se sabrá". "Usted no era la reina Letizia, usted estaba allí para tomar decisiones. Proteja el autogobierno y tire de la manta, explique la verdad", ha reprochado Ibáñez a Pradas.

Otro momento tenso se ha dado con la intervención de Nahuel González, que ha preguntado a Pradas por qué "bloqueó" a víctimas de la DANA en sus redes sociales, algo que Pradas ha dicho desconocer y que de haber sabido que eran víctimas no las habría bloqueado. También ha vuelto a decir la exconsellera que "no esperó a nadie" para enviar el mensaje ES-Alert y que "ninguna acción" por su parte "ralentizó el envío" del mensaje masivo a los móviles de los valencianos.

