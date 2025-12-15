Ahora

Caso Negreira

laSexta accede en exclusiva a los vídeos de las declaraciones de Luis Enrique, Valverde y Laporta por el caso Negreira

Los detalles El presidente del Barça negó haber conocido personalmente al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, aunque sí reconoció que les enviaron 600 informes hechos por el hijo de Negreira.

vídeos declaración luis enrique
Escucha esta noticia
0:00/0:00

laSexta ha accedido en exclusiva a las declaraciones de los exentrenadores del Barça, Luis Enrique y Ernesto Valverde, por el caso Negreira. Negaron haber visto o utilizado los informes por los que el Barcelona pagó durante 17 años al entonces árbitro, José María Enríquez Negreira.

Ambos exentrenadores aseguraron que dichos documentos no formaron parte de su trabajo técnico ni influyeron en la preparación de los encuentros durante sus respectivas etapas al frente del primer equipo.

Los dos técnicos negaron, asimismo, haber percibido un trato de favor arbitral hacia el Barcelona en los partidos dirigidos bajo su responsabilidad. En sus declaraciones descartaron cualquier beneficio deportivo derivado de la relación del club con el entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y subrayaron que nunca recibieron indicaciones en ese sentido.

laSexta también ha accedido al vídeo de Joan Laporta, presidente del Barça, que aseguró que no llegó a conocer personalmente a Negreira. Sí que reconoció que les enviaron más de 600 informes hechos por el hijo de Negreira, pero argumentó que el club no necesitaba ayudas para ganar porque es "un ejemplo en el mundo".

El caso Negreira involucra al Fútbol Club Barcelona por los pagos de 8,4 millones que, según la Guardia Civil, realizó el club azulgrana a Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, desde 2001 a 2018.

La titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Alejandra Gil, que lleva la causa, aceptó la petición de la Fiscalía Anticorrupción de llamarle a declarar en calidad de testigos por considerar "necesarias" sus comparecencias sobre el caso para esclarecer el destino y la finalidad de esos abonos, en una causa que sigue abierta.

