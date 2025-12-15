La advertencia de Micó a Pradas por "no hablar claro" en la comisión de la DANA: "Se arrepentirá, usted acabará en Picassent y no el señor Mazón"

Los detalles Con un escueto "no voy a contestar a los diputados", la exconsellera Salomé Pradas ha dejado clara su intención de no dar explicaciones en la comisión de investigación del Congreso. La portavoz de Compromís, Àgueda Micó, sostiene que esta decisión le llevará "a Picassent" como culpable de 230 homicidios imprudentes.

Àgueda Micó, portavoz de Compromís en el Congreso, criticó a Salomé Pradas, exconsellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana, por no aclarar su papel y el del expresident Carlos Mazón en la comisión de investigación de la DANA. Pradas optó por no responder a las preguntas de los diputados, amparándose en su derecho como imputada en la investigación judicial. Micó considera que Pradas pierde una oportunidad de dar claridad a las víctimas y acusa a Mazón de priorizar intereses económicos sobre la seguridad pública. Micó advirtió a Pradas que podría enfrentar serias consecuencias legales. Pradas, por su parte, señaló que el Cecopi, del cual formaba parte, también incluía miembros del Gobierno de España, y defendió su actuación mencionando cambios en la normativa de emergencias.

"Se arrepentirá". Es la reflexión que ha hecho la portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Àgueda Micó, ante la negativa de la exconsellera de Emergencias de la Generalitat Valencianas, Salomé Pradas, a esclarecer su papel y el del expresident Carlos Mazón en la comisión de investigación de la DANA.

Con un escueto "no voy a contestar a las preguntas de los diputados", Pradas ha anunciado su intención de acogerse al derecho a no responder a los representantes políticos. Un derecho al que se puede agarrar al estar involucrada como imputada en la investigación judicial. Sin embargo, Micó cree que al no contestar, la exconsellera "pierde una oportunidad enorme" de dar "luz" a las víctimas.

Además, la parlamentaria de Compromís acusa a Pradas de esconder la responsabilidad de Carlos Mazón en la gestión de la catástrofe. "230 homicidios imprudentes y usted con su actitud hoy aquí está salvando al que estaba en el Ventorro bebiendo más vino que agua y le decía que no se le ocurriera confinar Valencia, porque efectivamente, había intereses económicos para la Generalitat Valenciana que estaban por encima de la protección de la gente", le ha reprochado Micó a la exconsellera.

Asimismo, Micó ha acusado a Pradas de cometer "una falta de respeto enorme" contra las víctimas y contra el Congreso de la que "se arrepentirá de no haber hablado claro hoy". "Será usted a quien se le imputen 230 homicidios imprudentes y acabará en prisión, y no el señor Mazón", ha aseverado con contundencia la portavoz de Compromís.

Pradas se escuda en el colapso del Cecopi

Tras las intervenciones de los portavoces de Sumar y Podemos, Pradas ha roto su silencio para responder a Mikel Otero, diputado de EH Bildu, que la ha acusado de no aprovechar una "oportunidad de oro". de ofrecer la verdad de la gestión de la catástrofe.

Ante las críticas de Otero, Pradas ha roto su silencio para asegurar que hay miembros "del Gobierno de España" dentro del comité de dirección del Cecopi y que no solo estaba ella, según la exconsellera. Según Pradas, eso está en las consideraciones que ha entregado a los grupos parlamentarios a su llegada a la Comisión de Investigación. "En cualquier momento le puedo hablar de lo que es el Cecopi, de la normativa nacional y autonómica. El mando único está derogado con la nueva ley de bases nacional de emergencias", ha defendido Pradas.

