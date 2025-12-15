Sánchez avanza que al frente de la portavocía del Gobierno estará "una mujer" para sustituir a Pilar Alegría

Entre líneas De esta manera, Sánchez volverá a confiar en un perfil femenino para ser vocal del Ejecutivo tras nombrar a Isabel Celáa en su primer mandato, María Jesús Montero, Isabel Rodríguez, y Alegría.

Más de allá de escuchar a la vicepresidenta primera y ministrade Hacienda, María Jesús Montero, llamar "friki" a Leire Díez o al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurar que tiene proyecto político para una década, hay otros titulares que ha dejado la Copa de Navidad en Moncloa. Se trata de una pista que ha dado el también secretario general del PSOE respecto a quién sustituirá a Pilar Alegría al frente de la portavocía del Ejecutivo: será una mujer.

Así lo ha trasladado Sánchez en un corrillo con periodistas durante la celebración en el complejo presidencial, al tiempo que no ha querido desvelar su identidad. El líder de los socialistas tampoco ha detallado el momento en el que llegará este nombramiento, aunque en vista del calendario, será pronto tras precipitarse el adelanto electoral en Aragón.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, confirmó este lunes que las próximas elecciones en la comunidad serán el 8 de febrero y, por ello, el jefe del Ejecutivo se verá obligado a sustituir a Alegría al frente del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno para que pueda presentarse como candidata del PSOE a esos comicios.

De esta manera, Sánchez confía de nuevo en una mujer tras el nombramiento de Isabel Celáa en su primer mandato, de 2018 a 2020; tras ella le sucedió la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, de 2020 a 2021; después le sucedió Isabel Rodríguez, de junio de 2021 a noviembre de 2023; y, por último, ha sido Pilar Alegría. No obstante, eran los nombres de Óscar López y Félix Bolaños los que más sonaban para ello.

Preguntado sobre los "profundos cambios de Gobierno" que pidió la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, Sánchez descartó realizar grandes cambios en el Ejecutivo. "Hay que dar un nuevo impulso más que en la composición del Gobierno", subrayó para afirmar que "habrá cambios puntuales en función de las elecciones", para recalcar que "Montero todavía aguanta".

Así contestó al ser preguntado por la candidata del PSOE en Andalucía, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que también tendrá que sustituir cuando el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, convoque los comicios autonómicos. Sánchez siguió apostando por hacer "cambios quirúrgicos" según vayan convocándose elecciones.

