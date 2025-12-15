Ucrania afirma que se han logrado "progresos reales" mientras EEUU asegura que se han resuelto el 90% de las diferencias con Rusia

Sí, pero... Zelenski ha estado presente en la segunda reunión en dos días con los emisarios de la Casa Blanca para la guerra que, según ha destacado, han sido "productivas", aunque "no fáciles". A pesar de esto, el mandatario ha recalcado que la postura ucraniana sigue siendo irreconciliable con las demandas rusas en materias de territorio.

Ucrania ha informado de "progresos reales" en las conversaciones de paz con Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia, según Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa. Aunque el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha destacado avances, las diferencias sobre los territorios siguen siendo un obstáculo. Estados Unidos ha ofrecido garantías de seguridad similares al Artículo 5 de la OTAN, pero sin despliegue de tropas. Las negociaciones, que han contado con la participación de líderes europeos y la OTAN, buscan también acuerdos sobre la energía nuclear y la reconstrucción de Ucrania. A pesar de las dificultades, se mantiene la esperanza de alcanzar un acuerdo de paz duradero.

Ucrania ha asegurado este lunes que hay "progresos reales" sobre las conversaciones de paz para Ucrania mientras un funcionario de Estados Unidos ha asegurado que se han resuelto el 90% de las diferencias con Rusia, según ha adelantado Reuters, para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022.

El principal negociador de paz de Ucrania ha afirmado este lunes que funcionarios estadounidenses y ucranianos habían logrado "progresos reales" en la segunda ronda de conversaciones de paz en Berlín, cuyo objetivo era poner fin a la guerra con Rusia.

"En los últimos dos días, las negociaciones entre Ucrania y Estados Unidos han sido constructivas y productivas, con progresos reales", ha escrito Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, en X. "El equipo estadounidense, liderado por Steve Witkoff y Jared Kushner, está trabajando de forma extremadamente constructiva para ayudar a Ucrania a encontrar la vía hacia un acuerdo de paz duradero".

Continúa el desacuerdo sobre los territorios

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, también ha estado presente en la segunda reunión en dos días con los emisarios de la Casa Blanca para la guerra que, según ha destacado, han sido "productivas", aunque "no fáciles". A pesar de esto, el mandatario ha recalcado que la postura ucraniana sigue siendo irreconciliable con las demandas rusas en materias de territorio.

Zelenski se ha mostrado satisfecho por haber podido transmitir directamente a los representantes de EUU, Steve Witkoff y Jared Kushner, esta posición y esperanzado en que Washington pueda proponer en su papel de mediador soluciones que salven la distancia que hay entre ambas partes en este capítulo de las negociaciones.

El presidente ucraniano ha apuntado "progresos" en las negociaciones y se ha felicitado porque las cuestiones que Kyiv consideraba inaceptables ya no están en el documento sobre el que trabajan ucranianos y estadounidenses. "Es importante que nuestros socios estadounidenses me han entendido muy claramente", ha dicho.

A continuación, sin embargo, ha insistido en que Ucrania no puede aceptar ceder más territorio del que ha perdido en el campo de batalla como le exige Rusia, que pide quedarse también con la parte del Donbás que no ha podido conquistar por las armas.

El presidente ucraniano ha explicado que EEUU no está pidiendo a Kyiv que ceda territorio. sino que se limita a transmitir las demandas rusas y a escuchar también la posición de los ucranianos. "Sin duda tenemos posiciones distintas con Rusia sobre los territorios", ha vuelto a dejar claro Zelenski.

"Creo que la parte estadounidense, como mediadora, propondrá distintos pasos para encontrar algún tipo de consenso, ha añadido.

Zelenski se ha reunido en Berlín con el canciller alemán, Friedrich Merz, antes de participar en una reunión con líderes europeos y de la OTAN. Está previsto que las negociaciones continúen pero ya sin la presencia del presidente ucraniano, que tiene previsto viajar este martes a Países Bajos.

Garantías de seguridad "realmente notables"

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha asegurado, por su parte, que EEUU ha presentado en Berlín unas garantías de seguridad legales y materiales "realmente notables, al tiempo que ha admitido que la cuestión del arreglo de los territorios que exige Rusia al país invadido sigue sin resolverse.

En una rueda de prensa con Zelenski, Merz ha subrayado el papel clave de los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, en las conversaciones confidenciales que se producen desde este domingo. "Sin su esfuerzo incansable y sin la implicación del presidente Trump no tendríamos la dinámica positiva que estamos experimentando estas horas", ha declarado, para añadir a continuación que el dúo representará a EEUU en las negociaciones que tendrán lugar esta noche, en las que participarán también una docena de líderes de países europeos, de la UE y de la OTAN.

Merz ha afirmado que en los últimos días se ha desarrollado una "gran dinámica diplomática", quizá la mayor desde la invasión rusa en febrero de 2022, y que existe "la oportunidad real" de un proceso para alcanzar una paz para Ucrania. Las conversaciones en cuestión han girado, según ha manifestado, en torno a las posibles garantías de seguridad para Ucrania, a preguntas territoriales y a la creación de un mecanismo efectivo para supervisar el mantenimiento de un alto el fuego.

Al mismo tiempo, ha denunciado el canciller, Moscú está jugando "a ganar tiempo y a reclamar exigencias maximalistas", por lo que ha abogado por incrementar la presión sobre Rusia por ejemplo a través de la movilización de los activos rusos congelados en la UE.

Y similares a las contempladas en el Artículo 5 de la OTAN

Mientras, altos funcionarios de la Administración de Donald Trump, que han hablado bajo condición de anonimato, han calificado las conversaciones de los emisarios estadounidenses con el presidente ucraniano y con funcionarios europeos como "realmente positivas en casi todos los aspectos".

Estos han explicado que EEUU ofrece a Ucrania garantías de seguridad similares a las contempladas en el Artículo 5 de la OTAN, por el cual los Estados miembros se comprometen a considerar una agresión contra cualquiera de ellos como un ataque contra toda la Alianza. El plan, del que no se han revelado muchos detalles, no incluiría el despliegue de tropas estadounidenses en Ucrania, pero sí mecanismos sólidos de disuasión militar, verificación y desescalada.

"Hemos llegado tan lejos como Estados Unidos es capaz de llegar en algo como esto. (...) Lo que está sobre la mesa es realmente el nivel platino de lo que se puede ofrecer", ha declarado uno de los funcionarios. "Los ucranianos y los europeos les dirán que es el conjunto de protocolos de seguridad más robusto que jamás hayan visto. Es un paquete realmente muy sólido", ha añadido otro.

Los funcionarios han señalado que el acuerdo requeriría la aprobación del Senado estadounidense y han afirmado que Trump está dispuesto a enviarlo a la Cámara Alta. El líder estadounidense está convencido, además, de que puede lograr que Rusia acepte las garantías de seguridad como parte de un acuerdo final, han agregado.

Asimismo, han asegurado que los líderes europeos están siendo "muy colaborativos" en las negociaciones. La disputa por los territorios ocupados por Rusia sigue sin resolverse y, aunque los funcionarios han afirmado que ha habido avances, han subrayado que las decisiones finales quedarán en manos de Kyiv y Moscú.

También han indicado que ambas partes desean que la central nuclear de Zaporiyia vuelva a funcionar y que se está cerca de un acuerdo para repartir la energía en una proporción del 50-50. En cuanto a la reconstrucción de Ucrania, han explicado que se trabaja en un plan diseñado por el fondo estadounidense BlackRock y el Banco Mundial. "Se está elaborando un gran plan sobre cómo traer de vuelta a la gente al país y cómo garantizar un gobierno bueno y transparente", han señalado. Los próximos pasos incluirían nuevas reuniones técnicas en Miami (Estados Unidos) y un posible viaje de los emisarios a Rusia, han concluido.

Tras una primera reunión bilateral entre Zelenski y Merz en la cancillería, esta tarde se sumen los primeros ministros británico, Keir Starmer; polaco, Donald Tusk; sueco, Ulf Kristersson; neerlandés, Dick Schoof; y noruego, Jonas Gahr Støre; las jefas de Gobierno de Italia, Giorgia Meloni; y Dinamarca, Mette Frederiksen; así como el presidente francés, Emmanuel Macron; y el finlandés, Alexander Stubb.

También participan en la cumbre la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; y, de acuerdo con el diario alemán 'Bild', está previsto que el propio presidente Trump se conecte por videoconferencia.

