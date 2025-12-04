Feijóo le saca los colores a Ayuso y le exige una auditoría "con absoluto rigor" al hospital público de Torrejón

¿Qué ha dicho? "Si hay alguien que pretende ahorrarse dinero sin atender a los pacientes tiene que ser denunciado y ser sancionado", ha indicado Feijóo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este jueves al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso una auditoría con absoluto rigor al hospital de Torrejón gestionado por Ribera Salud después de la polémica surgida por los audios en los que el CEO de la compañía pedía alargar intencionadamente las listas de espera. "Si hay alguien que pretende ahorrarse dinero sin atender a los pacientes tiene que ser denunciado y ser sancionado", ha indicado el 'popular'.

Sobre Pablo Gallart, el CEO del Grupo Ribera que este jueves se ha desvinculado de la gestión del hospital público de Torrejón (Madrid), Feijóo ha dicho que se alegra de que haya sido cesado. "Me alegro de que haya sido cesado", ha apuntado en una comparecencia con medios de comunicación en Don Benito previa a un acto de campaña de las elecciones de Extremadura del 21 de diciembre.

Porque, para el presidente del PP, una situación así "no es de recibo" y este tipo de conductas "son contrarias a los principios básicos que debe de regir la sanidad" en España. "Si hay alguien que pretende ahorrarse dinero a base de no atender a los pacientes, no solamente hay una responsabilidad administrativa, sino que hay que ver si hay una responsabilidad de otro tipo y ser denunciado y ser sancionado", ha añadido el presidente 'popular'.

Además, el líder del PP ha apuntado que se tiene que esclarecer si hay una responsabilidad "de otro tipo" y si Gallart debe ser "denunciado y sancionado". Por ello, ha indicado que se va a inspeccionar "con rigor" para ver "cómo se ha comportado ese hospital desde el punto de vista quirúrgico y médico".

Pese a exigir la auditoría, Feijóo ha apuntado que los "compañeros" de la Comunidad de Madrid "lo están haciendo con absoluto rigor y lo tienen que seguir haciendo con absoluto rigor".