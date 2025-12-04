Ahora

Escándalo sanitario

Feijóo le saca los colores a Ayuso y le exige una auditoría "con absoluto rigor" al hospital público de Torrejón

¿Qué ha dicho? "Si hay alguien que pretende ahorrarse dinero sin atender a los pacientes tiene que ser denunciado y ser sancionado", ha indicado Feijóo.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, realiza declaraciones a la prensa durante su visita a la localidad pacense de Don Benito
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este jueves al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso una auditoría con absoluto rigor al hospital de Torrejón gestionado por Ribera Salud después de la polémica surgida por los audios en los que el CEO de la compañía pedía alargar intencionadamente las listas de espera. "Si hay alguien que pretende ahorrarse dinero sin atender a los pacientes tiene que ser denunciado y ser sancionado", ha indicado el 'popular'.

Sobre Pablo Gallart, el CEO del Grupo Ribera que este jueves se ha desvinculado de la gestión del hospital público de Torrejón (Madrid), Feijóo ha dicho que se alegra de que haya sido cesado. "Me alegro de que haya sido cesado", ha apuntado en una comparecencia con medios de comunicación en Don Benito previa a un acto de campaña de las elecciones de Extremadura del 21 de diciembre.

Porque, para el presidente del PP, una situación así "no es de recibo" y este tipo de conductas "son contrarias a los principios básicos que debe de regir la sanidad" en España. "Si hay alguien que pretende ahorrarse dinero a base de no atender a los pacientes, no solamente hay una responsabilidad administrativa, sino que hay que ver si hay una responsabilidad de otro tipo y ser denunciado y ser sancionado", ha añadido el presidente 'popular'.

Además, el líder del PP ha apuntado que se tiene que esclarecer si hay una responsabilidad "de otro tipo" y si Gallart debe ser "denunciado y sancionado". Por ello, ha indicado que se va a inspeccionar "con rigor" para ver "cómo se ha comportado ese hospital desde el punto de vista quirúrgico y médico".

Pese a exigir la auditoría, Feijóo ha apuntado que los "compañeros" de la Comunidad de Madrid "lo están haciendo con absoluto rigor y lo tienen que seguir haciendo con absoluto rigor".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Mónica García solicita por carta al Gobierno de Ayuso abrir una investigación a Ribera Salud y al grupo Quirón: "Vamos a llegar al fin"
  2. El subdirector de Emergencias declara que ya tenía el ES-Alert redactado a las 17:45, pero Pradas y Mompó no le dejaron enviarlo
  3. Los repugnantes mensajes del líder del PSOE de Torremolinos a una militante: "Iré depilado por si tienes un desliz"
  4. José Luis Ábalos recurre su ingreso en prisión por "ausencia de indicios": "Seguiré luchando"
  5. Salen a la luz imágenes inéditas de 'la isla de la pedofilia' de Jeffrey Epstein, epicentro de sus abusos
  6. Rosalía anuncia ocho conciertos en Madrid y Barcelona para presentar 'Lux': fechas y cuándo comprar las entradas