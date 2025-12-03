El hospital de Torrejón evidencia la falacia de Ayuso: siempre insistió en "los buenos resultados" de la colaboración público-privada y ahora calla

El contexto Los audios filtrados de una reunión del Grupo Ribera, empresa gestora del hospital de Torrejón, desvelan que priorizaban alargar las listas de esperar para aumentar sus beneficios, antes que a los pacientes.

El escándalo del hospital de Torrejón ha expuesto las deficiencias del modelo de colaboración público-privada en la sanidad, promovido por Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Audios revelados por 'El País' muestran al CEO del Grupo Ribera, Pablo Gallart, sugiriendo alargar las listas de espera para aumentar beneficios. Ayuso ha evitado responder preguntas sobre el tema, manteniendo su defensa del modelo. La Consejería de Sanidad ha convocado una reunión urgente con Ribera y enviado un equipo al hospital para evaluar el servicio. El Defensor del Paciente ha solicitado una investigación sobre las acciones de Ribera. Mientras tanto, los pacientes siguen enfrentando largas esperas.

El escándalo del hospital de Torrejón ha puesto de relieve las carencias del modelo que prioriza la colaboración público-privada en la sanidad y que siempre ha defendido Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, los audios conocidos este miércoles ponen en cuestión la eficacia de este sistema y, al menos de momento, en el Gobierno madrileño callan.

En dichos audios, grabados en una reunión privada del Grupo Ribera, encargado de la gestión de dicho centro, y publicados por 'El País', el CEO Pablo Gallart animaba alargar las listas de espera del hospital para aumentar sus beneficios hasta los "cuatro o cinco millones".

Concretamente, instaba a su equipo a "desandar el camino" que había seguido el centro y por el cual habían hecho "un esfuerzo para bajar la lista de espera", ya que "la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa". Es decir, priorizar el negocio que supone ese hospital público antes que los pacientes.

La presidenta ha rechazado este miércoles responder a las preguntas de laSexta sobre este asunto, pero en septiembre, pedía que "dejen de desprestigiar a la sanidad pública" y aseguraba que "la colaboración público-privada que está dando tan buenos resultados".

Una tónica muy habitual en sus intervenciones sobre salud. Siempre ha valorado como "necesarias y complementarias" y ha insistido en que "hace falta la colaboración de todos". "Público y privado se dan la mano en una región liberal", declaró en julio.

Unos meses antes, argumentaba que la participación privada "permite que la sociedad se involucre en sus servicios públicos, que por cierto se sufragan con los impuestos de autónomos, empresas y particulares".

Reunión de la Consejería

Además del silencio de Ayuso, su portavoz también ha evitado pronunciarse. Se ha limitado a comentar a la prensa que no había escuchado los audios. No obstante, la Consejería de Sanidad ha convocado una reunión de urgencia con la cúpula directiva de Ribera.

Asimismo, ha enviado al hospital a un "grupo interdisciplinar" para evaluar la "la adecuada prestación del servicio". En un comunicado, la Consejería ha asegurado que se tomarán las medidas pertinentes según los resultados finales.

Por su parte, desde el Grupo Ribera han intentado defenderse. Han argumentado que la reunión de los audios filtrados era "privada" y se celebró hace unos meses. Además, han apuntado que las declaraciones se han podido "alterar" o "malinterpretar" por la falta de contexto.

En cualquier caso, la asociación El Defensor del Paciente ha elevado una solicitud a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, pidiendo una investigación inmediata sobre las supuestas órdenes de Ribera.

Mientras los pacientes de Torrejón siguen soportando largas listas de espera, queda saber si la Comunidad de Madrid va a tomar medidas y si Ayuso seguirá defendiendo férreamente que empresas privadas se encarguen de garantizar servicios públicos esenciales.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.