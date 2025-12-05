Ahora

Entre las 18:57 y 18:59

Pérez Llorca realizó dos llamadas a Carlos Mazón y una a Salomé Pradas durante la tarde de la DANA

Los detalles Según ha comunicado el Ayuntamiento de Finestrat, del que era alcalde el actual president, Pérez Llorca llamó a las 18:57 en dos ocasiones a Mazón y a las 18:59 a la entonces consellera de Emergencias.

Juanfran Pérez Llorca, actual president de la Comunitat Valenciana, llamó en dos ocasiones a Carlos Mazón y una a Salomé Pradas durante la tarde de la DANA el pasado 29 de octubre de 2024.

Son los datos que ha aportado el Ayuntamiento de Finestrat, del que era alcalde el actual presidente en ese momento. En un escrito remitido a la jueza de Catarroja y al que ha tenido acceso laSexta, han detallado a la magistrada las tres llamadas que realizó desde su teléfono corporativo.

La primera la hizo a Carlos Mazón a las 18:57. Duró 18 segundos y le volvió a llamar acto seguido. En esta ocasión, la duración fue de un minuto y seis segundos. Tras esa, procedió a ponerse en contacto con la entonces consellera. A las 18:59, llamó a Salomé Pradas, pero dicha llamada solo duró nueve segundos.

Eso sí, el Ayuntamiento de Finestrat ha comunicado a la jueza que "la relación de llamadas de los teléfonos corporativos sólo puede ser consultadas a través de portal de gestión facilitado por la empresa operadora" y que dicho registro solo recoge "las llamadas salientes", ya que para las recibidas "desde el operador nos trasladan que debe contratarse el 'Servicio de Informe de llamadas' y que el contrato vigente no tiene contratado dicho servicio".

Por tanto, solo se puede extraer que esas fueron las tres llamadas que realizó Pérez Llorca esa tarde, pero ello no excluye que pudiera haber recibido más llamadas, entre ellas, de Carlos Mazón o Salomé Pradas.

