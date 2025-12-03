El Gobierno señala a Ayuso ante los audios sobre el Hospital de Torrejón: "No ven pacientes, ven clientes"

El contexto Ha salido a la luz un audio en el que el CEO de la empresa que gestiona ese hospital público, el grupo Ribera, ordenaba alargar las listas de espera para tener más beneficios.

El Gobierno se ha mostrado indignado tras la publicación de unos audios en los que el CEO de Ribera, empresa gestora del hospital público de Torrejón, ordena alargar las listas de espera para obtener más beneficios. Desde el Ejecutivo central critican este modelo, asociado al PP e Isabel Díaz Ayuso. La Comunidad de Madrid ha convocado una reunión con Ribera, mientras el portavoz de Ayuso, Miguel Ángel García, asegura desconocer las grabaciones y defiende la gestión sanitaria. La ministra de Sanidad, Mónica García, califica la situación de intolerable y acusa a Ayuso de complicidad. La oposición, incluyendo al PSOE y Más Madrid, exige explicaciones y denuncia el modelo de colaboración público-privada promovido por Ayuso, al que consideran un negocio a costa de la salud pública.

El portavoz del Gobierno de Ayuso, Miguel Ángel García, ha dicho desconocer esas grabaciones, desveladas por 'El País'. "Son unos audios que yo no he conocido", ha esgrimido a preguntas de la prensa este martes. A pesar de la gravedad del asunto, ha defendido que "la Consejería de Sanidad está siempre encima de todos y cada uno de los hospitales, sea cual sea el tipo de gestión que tengan" y ha intentado trasladar tranquilidad, asegurando que "no hay ningún temor en que la atención es magnífica" y "excelente".

La Comunidad de Madrid, no obstante, ha anunciado una reunión con la cúpula de la empresa por esos audios. Unas grabaciones que indignan, a la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha aseverado que "esto es absolutamente intolerable" y ha señalado directamente a la presidenta autonómica: "Ayuso es cómplice de un modelo que está alimentando tanto al grupo Ribera como al Grupo Quirón", ha sentenciado, en alusión también al grupo sanitario privado con el que tiene negocios la pareja de la dirigente 'popular'.

La oposición, indignada

Los socialistas madrileños hablan de escándalo. Su líder y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado que el audio adelantado por 'El País' "es contundente": "Hay que aumentar las listas de espera para aumentar el beneficio", ha resumido. "Ese es el modelo de Ayuso", ha denunciando, aseverando que "no ven pacientes, ven clientes".

Piden poner fin al que llaman 'modelo Ayuso', esa colaboración público-privada que siempre ha defendido la presidenta madrileña. De hecho, el mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado vía X sobre el asunto. En una publicación en la citada red social, ha subrayado que "este es el modelo del PP: hacer de la salud un negocio y de la enfermedad una oportunidad para enriquecerse".

Incluso, ha denunciado que "el CEO de una empresa decidiendo sobre la vida de la gente" es en lo que "consiste la privatización de la sanidad". En definitiva, "más listas de espera, más rentabilidad, más injusticias", ha sentenciado el también secretario general del PSOE, que ha concluido el texto destacando que "el Gobierno defenderá la sanidad pública con todos los instrumentos del Estado".

Más Madrid ha pedido la comparecencia del CEO de Ribera en la Asamblea de Madrid, así como la de la consejera de Sanidad, Fátima Matute. Su portavoz parlamentaria, Manuela Bergerot, ha aseverado que "la sanidad de Ayuso es un modelo corrupto diseñado para que las empresas se hagan de oro a costa de la salud y la paciencia de los madrileños". "Hay que sacar a estos buitres de todos los hospitales públicos", ha recalcado. La oposición coincide en que sanidad y lucro no son compatibles.

