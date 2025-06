La UCO encontró en casa de Antxón 16.000 euros en efectivo y una "escritura" de traspaso a Santos Cerdán del 45% de Servinabar

Joseba Antxon Alonso era amigo y además socio de Santos Cerdán desde 2016. Así se desprende de los documentos encontrados en el registro de Servinabar la empresa constructora situada en el centro de la trama Koldo y que fue utilizada como vehículo para las mordidas obtenidas a cambio de adjudicaciones. Empresa de la que Santos Cerdán formó parte desde 20216.

La Guardia Civil halló en el registro efectuado el pasado martes al empresario Antxón Alonso una escritura de 2016 en la que Santos Cerdán adquiría el 45% de las participaciones de Servinabar 2000, administrada por Alonso. Este empresario es sospechoso a ojos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por haber abonado "contraprestaciones" al exministro José Luis Ábalos y a Koldo García.

El acta de registro, al que ha tenido acceso laSexta, revela que Alonso transfirió a Santos Cerdán el 1 de junio de 2016 1.350 de las 3.000 participaciones sociales de Servinabar 2000. En sus pesquisas, los agentes también encontraron 16.180 euros en efectivo repartidos en paquetes de billetes de diferente importe y guardados en una mochila negra guardada dentro del canapé.

La empresa Servinabar aparece en el último informe de la UCO remitido al Tribunal Supremo, y que ha hecho estallar el escándalo a la luz pública desde el pasado jueves, como la "vía de canalización de los beneficios y como escalón intermedio que permitiese desvincular a Koldo de Acciona".

La Guardia Civil, apunta EFE, sospecha que Cerdán "tenía poder de decisión" sobre Servinabar y Noran Coop "para aspectos tan relevantes como la ejecución de pagos, suministro de otros servicios y bienes a cargo de las sociedades como vehículos y teléfonos e incluso el alquiler de una vivienda en Madrid".

Preguntado por el hallazgo en casa de su amigo y socio de la escritura de compraventa de participaciones sociales, Santos Cerdán lo ha negado: "Imposible! Yo no he visto, ni he tenido ni he firmado ninguna escritura de ninguna sociedad de ningún tipo en mi vida", ha contestado a laSexta.