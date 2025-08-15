Margarita Robles, sobre la ola de incendios y la labor de la UME: "Nunca han visto nada parecido"

El dato En una entrevista en laSexta Noticias, la ministra de Defensa ha asegurado que hay desplegados 1.400 militares de la UME y 2.000 en labores de logística, todos ellos luchando contra los 12 incendios más preocupantes.

"Nunca han visto nada parecido". Es la visión de los profesionales que están sobre el terreno luchando contra las llamas que afectan a toda España, unos efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a los que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha querido elogiar. En una entrevista en laSexta Noticias, Robles ha explicado el operativo que hay desplegado en estos momentos, con 1.400 militares de la UME desplegados y 2.000 en labores de logística.

"Hay que decir que desde el 1 de agosto la UME, con el apoyo del Ejército del Aire y de Tierra, ha intervenido en 27 incendios. Hay activos 12 que son los más preocupantes, en Asturias, en Galicia, en Extremadura, en Zamora y León. Hay zonas como limítrofes en las que hay riesgo de que se extienda de una frontera a otra", detalla la ministra.

La situación es de tal gravedad que esos efectivos de la UME han trasladado a la ministra que "nunca han visto nada parecido", queriendo trasladar sus "gracias infinitas" a todos aquellos profesionales que "se están jugando la vida" sobre el terreno. "La naturaleza de estos incendios, los fuertes vientos, los pirómanos, las temperaturas... Vamos a estar en todas las comunidades que haga falta y con todos los medios que haga falta. No se puede enviar a cualquiera a extinguir un incendio. Quiero agradecer todo el trabajo que están realizando", ha comentado.

"El Gobierno ha estado en todo momento en cualquier sitio y en cualquier ocasión. Estamos cumpliendo en nuestra obligación. No se trata de salir en las fotos, se trata de actuar", ha comentado Robles, aludiendo a las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando ha reclamado desplegar el Ejército pero bajo control autonómico.

"No voy a entrar, pero voy a pedir rigor al señor Feijóo. Decir que no hay una planificación cuando el 1 de agosto hicimos una previsión... Si algo hacen el Ejército del Aire y de Tierra es estar preparados. Están las cámaras delante y hay algo de oportunismo, pero pido rigor. Hay que poner en valor la labor que están realizando los efectivos de la UME, el Ejército... Mientras unos hablan, otros se están jugando la vida", ha sentenciado.