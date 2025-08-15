Ayuso respalda el veto a celebraciones musulmanas en Jumilla y alerta de "choques culturales" en España

Qué está diciendo La presidenta madrileña defiende que todas las religiones se expresen públicamente, pero a la vez dice que "cada Administración es libre de decir dónde quiere que esto se celebre".

Isabel Díaz Ayuso ha defendido la decisión del Ayuntamiento de Jumilla, liderado por el PP, de prohibir usos no deportivos en el polideportivo municipal, medida que prohíbe de facto las celebraciones musulmanas. Ayuso argumenta que cada administración puede decidir el uso de sus instalaciones y subraya que España es aconfesional, permitiendo expresiones religiosas en el ámbito público. Durante la festividad de la Virgen de la Paloma, la presidenta madrileña ha destacado la importancia de convivir y alertó de supuestos "choques culturales" debido a cambios demográficos. Ayuso ha defendido las tradiciones católicas y reiterado que todas las religiones tienen derecho a expresarse públicamente.

"Si un Ayuntamiento decide que no es una instalación deportiva la más efectiva y que hay otras destinadas a tal uso, pues me parece correcto". Así ha justificado Isabel Díaz Ayuso la polémica medida adoptada por su partido en Jumilla, donde el Ayuntamiento del PP ha prohibido los usos no deportivos del polideportivo de la localidad, vetando así, en la práctica, las celebraciones musulmanas que venía acogiendo ese espacio municipal.

Una medida promovida por Vox y que los 'populares', también desde la dirección nacional, han tratado de defender aduciendo que no va contra ninguna fe, a pesar de que la propia moción se delata, puesto que el propio texto recoge que busca proteger "manifestaciones religiosas tradicionales en nuestro país". Ayuso, sin embargo, se ha ceñido a la versión del consistorio para salir en defensa de la medida.

Lo ha hecho a preguntas de la prensa durante la festividad de la Virgen de la Paloma. "Es un tema muy complicado que ahora mismo no puedo resolver en una respuesta en el Día de la Paloma", ha respondido la dirigente autonómica, antes de subrayar que "España es un país aconfesional, no laico, y por tanto, las expresiones religiosas se tienen que producir, también en el ámbito público".

"Cada Ayuntamiento y cada Administración es libre de decir dónde quiere que esto se celebre y si un Ayuntamiento decide que no es una instalación deportiva la más efectiva y que hay otras destinadas a tal uso, pues me parece correcto", ha esgrimido. Acto seguido, ha agregado que "nuestra Constitución, desde luego, recoge la liberad de culto".

"Yo quiero que se sigan celebrando en Madrid las procesiones, que siga habiendo belenes, que sigamos celebrando en libertad la religión musulmana, católica y también por ejemplo la judía, cada vez más perseguida", ha continuado la presidenta madrileña -que no condena el genocidio en Gaza y ha venido calificando las críticas a Israel como "antisemitismo"-. "Cada uno sus fiestas y sus momentos importantes", ha aseverado.

Acto seguido, sin embargo, Ayuso ha advertido de los "choques culturales" que, según ella, "se están produciendo en España". "La demografía en España está cambiando y lo va a hacer a gran velocidad en los próximos años y por tanto tenemos que decir cómo queremos convivir y si va a haber un choque cultural que nos va a hacer regresar en algunas ocasiones", ha señalado.

"Yo he visto durante muchos años cómo la religión, especialmente la católica, ha sido fuertemente castigada, sobre todo desde la política", ha asegurado la presidenta regional. "Cuando hemos alcanzado unos liberes de libertad y de igualdad entre hombres y mujeres yo no quiero regresar porque hay un choque cultural y en algunos pueblos de España, en algunas zonas, se nos intenta imponer otra forma de vivir o de pensar a manos de algunos ciudadanos que no quieren integrarse", ha denunciado.

"La inmensa mayoría sí lo quieren hacer", ha apostillado Ayuso, reiterando que España "es un país aconfesional, no es laico" y "todas las religiones tienen derecho a expresarse públicamente". "Nosotros defendemos las tradiciones y especialmente la católica por ser la mayoritaria, así que desde la Comunidad de Madrid seguiremos viniendo a misas, seguiremos defendiendo las procesiones, nuestros belenes, nuestras cabalgatas y, con respeto ,las demás religiosas podrán hacer lo propio, aquí cabemos todos", ha concluido.