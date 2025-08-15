Ahora

verano trágico

2025, tercer año con más superficie calcinada en España: 200 incendios y 100.000 hectáreas en solo una semana

Los detalles El verano de 2025 ya figura entre los peores años de incendios en España. Entre el 5 y el 20 de agosto, las llamas devoraron más de 95.000 hectáreas.

España registra más de 105.000 hectáreas quemadas en 201 incendios en lo que va de año

El verano de 2025 ya se ha ganado un lugar en la lista negra de los peores años de incendios en España. Solo entre el 5 y el 20 de agosto, las llamas arrasaron más de 95.000 hectáreas.

Con varios focos todavía activos en Galicia, Asturias, Extremadura y Castilla y León, el balance provisional asciende a más de 144.000 hectáreas quemadas, según los últimos datos de Copernicus actualizados el 12 de agosto. De ellas, más de 46.000 corresponden a Castilla y León, más de 32.000 a Galicia y más de 4.500 a Extremadura.

Estas cifras duplican con creces la media para esta época del año —unos 55.000 hectáreas— y superan ampliamente las 42.615 del verano pasado. Con este ritmo de destrucción, 2025 ya es el tercer año con mayor superficie calcinada desde que hay registros… y todavía quedan 138 días para que acabe.

Para encontrar datos peores hay que mirar atrás hasta 2022, el año más trágico de la serie histórica, cuando se quemaron más de 306.000 hectáreas, y 2012, que dejó cerca de 190.000. Aquel verano de 2022 quedó marcado por las imágenes de la Sierra de la Culebra, en Zamora, devorada por el fuego. Hoy, tres años después, la historia parece repetirse.

