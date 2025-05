Aldama, sin pruebas de los supuestos pagos a Santos Cerdán por el "cupo vasco": solo dijo que Koldo se lo había contado

Víctor de Aldama, el empresario imputado por la trama Koldo, no mencionó ningún coche ni en sus declaraciones ante la justicia, ni tampoco ante los medios, donde incluso negó tener el contacto de Santos Cerdán. "No tengo nada de él, ni WhatsApps ni su contacto". aseguró Aldama, quien siempre habló de dinero, algo que el secretario de organización del PSOE negó rotundamente.

"Es todo falso. Nosotros no hemos recibido dinero, yo no he recibido dinero; que geolocalicen los móviles, a ver si yo he coincidido alguna vez con ese señor. Nunca he estado con él", aseguró Santos Cerdán en declaraciones a los medios en noviembre de 2024.

Sin embargo, Aldama volvió a repetirlo ante el juez de la Audiencia Nacional. Según su versión, la trama habría accedido a una licitación en el País Vasco, y Koldo le dice a Víctor de Aldama que Santos Cerdán se ha molestado porque era él quien gestionaba el "cupo vasco". "El señor Santos Cerdán, con una constructora en concreto, tiene una serie de tratos para el País Vasco. A eso se refiere con el "cupo vasco", afirmó el empresario en diciembre de 2024.

Según le contó Víctor de Aldama al juez, al llevarse ellos la licitación, los 15.000 euros eran un modo de compensar a Cerdán, aunque el empresario también le dijo al juez que no tenía ninguna prueba más que lo que Koldo le había contado. Nunca mentaron ningún pago más, ni coche alguno.

La UCO prepara un informe sobre Santos Cerdán, Koldo y Aldama

La UCO de la Guardia Civil está preparando un informe sobre el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y su relación con Koldo García y Víctor de Aldama. Sin embargo, el secretario de organización del PSOE ha negado taxativamente haber recibido regalos de la trama: "El que encuentre el Audi y los terrenos, se los regalo ante notario", ha manifestado en declaraciones a laSexta.

En este sentido, fuentes de la investigación han indicado a esta cadena que los agentes siguen trabajando en ese informe, por lo que no se prevé que se entregue al juez que investiga el 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en las próximas horas. El informe en cuestión, según apuntan las fuentes, recogerá "hechos relevantes" sobre la relación del 'número tres' de los socialistas con el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos y el empresario Aldama, ambos investigados en el marco de este caso.

En este contexto, 'Artículo 14' avanza que la UCO apunta a que la trama habría pagado un Audi y un Volvo a Cerdán y su esposa. Este asunto de los coches, según las fuentes consultadas por laSexta, sería, sin embargo, secundario. "No será lo sustancial, en todo caso", dicen las fuentes. Lo cierto es que en el marco de la investigación hay mucha irritación por las filtraciones , insisten en que la UCO sigue trabajando.

Desmentido tajante de Santos Cerdán

En la declaración de bienes de Santos Cerdán en el Congreso aparece, en efecto, un vehículo de la marca Volvo, modelo XC60 T6, adquirido en mayo de 2023, pero también un préstamo asociado a la compra del vehículo por un valor de 19.200 euros, del que en ese momento quedaba pendiente un saldo de 18.700 euros. No aparece, en cambio, ningún Audi.

El propio Santos Cerdán sostiene que, en efecto, tiene un Volvo, reflejado en esa declaración de bienes, pero niega rotundamente que su mujer tenga un Audi: no solo no tiene coche, sino que tampoco conduce, precisa en conversación con laSexta. En este sentido, afirma que el único Audi en el que va es el del partido y asegura igualmente que no tiene ningún terreno. "El que encuentre el Audi y los terrenos se los regalo ante notario. Es una vergüenza", sentencia.

Pese a las acusaciones de Aldama, el dirigente socialista insiste en que nunca ha cobrado comisiones ilegales ni ha recibido un sobre con 15.000 euros, como afirma el empresario. Todo esto le parece "surrealista" y "una vergüenza".