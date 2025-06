Santos Cerdán confirma a laSexta que se reunió con Ábalos en su casa, pero solo para que "dejara el acta de diputado"

Sí, pero El que fuera número tres del PSOE no aclara si lo hizo en nombre de los socialistas o, en cambio, a título personal debido a su presunta implicación en la trama.

Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, confirmó una reunión con el exministro José Luis Ábalos en su casa tras el estallido del 'caso Koldo'. Cerdán no aclaró si actuó en nombre propio o del PSOE, pero afirmó que el objetivo era que Ábalos dejara su acta de diputado. Andrea de La Torre, expareja de Ábalos, rompió su silencio y afirmó que Cerdán le ofreció favores para comprar su silencio. La defensa de Cerdán niega la validez de una escritura de compraventa de Servinabar, considerándola un contrato privado sin efecto jurídico. Cerdán ofrecerá explicaciones al respecto ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

El que hasta hace unas semanas era número tres del PSOE, Santos Cerdán, acaba de confirmar a laSexta esa supuesta reunión con el exministro José Luis Ábalos en su casa, una vez estalló el 'caso Koldo' hace ya más de un año. Eso sí, sin aclarar si actuó en nombre propio o en el del PSOE, apunta a que el motivo era el de intentar que dejara su acta de diputado. Respecto a la escritura de compraventa de Servinabar, que este martes fuentes de su defensa negaban que lo fuera, sostiene que será el próximo lunes ante el juez cuando ofrezca las explicaciones.

En cuanto a ese encuentro, cabe destacar que este martes a última hora se conocía que Andrea de La Torre, la pareja del ya exsocialista cuando se empezó a conocer la trama, había roto su silencio. Entre los relatos que ha compartido con 'Antena 3' y 'Telemadrid' se encuentra, precisamente, el de esta reunión en casa de Ábalos. En la cita le habría ofrecido ciertos favores -cuando ya había pasado al Grupo Mixto- con el fin aparente de 'comprar' su silencio. Cerdán, en cambio, insiste en que "el objetivo de aquella reunión era para que dejara el acta de diputado. Nada más".

La ya expareja de Ábalos, sin embargo, detalla que Cerdán le ofreció costear su defensa, así como cargos en empresas "amigas" o escribir una columna. Por otro lado, ella sí que sostiene que el ya exsocialista venía "de parte de Moncloa", algo que el ya exsocialista no aclara. Cerdán, según asegura La Torre, "vino a casa" en febrero de 2024 y, mientras hablaba con Ábalos en el salón, ella se quedó "en la puerta escuchando la conversación".

¿Una escritura o un mero contrato privado?

Si bien, preguntado sobre esa escritura de compraventa en la que se habría hecho con casi la mitad de Servinabar -empresa presuntamente implicada en el cobro de mordidas-, sostiene que será ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente cuando ofrezca explicaciones. Precisamente, insta a esperar al próximo lunes cuando está citado como investigado en el Alto Tribunal.

Todo después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregara al magistrado Puente el contrato que fue intervenido en el registro de la vivienda de Alonso Egurrola, administrador único de Servinabar, en el que aparece el nombre de Santos Cerdán como propietario de casi la mitad de las participaciones de la misma.

En el documento, al que este martes tenía acceso laSexta, se recoge cómo el ex secretario de Organización del PSOE paga 6.000 euros por 1.350 de las 3.000 participaciones que tiene la empresa, un 45% del total. En la escritura dice: "Ambas partes se someten a los juzgados y tribunales de Navarra para la resolución de cualquier conflicto que pudiera surgir en relación al presente contrato".

Horas después de conocer el traslado, fuentes de la defensa de Cerdán aseguraban también a esta casa que no era cierto. Tras negar que se trate de una "escritura", lo definían como "un mero contrato privado que no se llegó a elevar a público y que, por lo tanto, no tuvo ni ha tenido efecto jurídico alguno". De esta manera, reiteran también el desmentido del ya exsocialista a esta misma cadena hace unos días.