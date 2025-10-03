Ahora

¿Una cortina de humo?

Almeida carga contra Sánchez por querer blindar el aborto en la Constitución: "Tiene el mismo respeto a las mujeres que Koldo y Ábalos"

¿Por qué es importante? Las declaraciones del alcalde de Madrid llegaban después del anuncio del presidente del Gobierno, surgido a su vez de la polémica generada por el asesoramiento a mujeres sobre el 'síndrome post aborto' que le ha aceptado a Vox.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en un acto este viernes.
Tras la polémica generada por el asesoramiento a mujeres sobre el 'síndrome post aborto' que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha aceptado a Vox, Moncloa ha anunciado que blindaría el derecho al aborto en la Constitución. Cuestión sobre la que laSexta ha preguntado al edil 'popular' madrileño, quien ha seguido la misma línea que Génova. En definitiva, para el Partido Popular (PP) se trata de una cortina de humo más de Pedro Sánchez.

"El presidente del Gobierno tiene el mismo respeto a las mujeres que su suegro o sus amigos Koldo y Ábalos". Eran las primera palabras de Almeida cuando se le ha planteado al asunto, a las que ha seguido asegurando que "las mujeres españolas quieren que las pulseras antimaltrato funcionen bien y que no haya normativa que deje escapar a violadores antes de tiempo".

Por eso, "agradecería que antes de alegar una mayoría cualificada para reformar la Constitución, tuviera una mayoría para aprobar los Presupuestos, que es su primer deber como gobernante". En este sentido, ha subrayado que Sánchez "lleva tres años incumpliendo la Constitución". De este modo, considera que "si quiere tocarla, lo primero que tiene que hacer respetarla y cumplirla".

Entonces, desde esta cadena se le ha preguntado sobre haber comprado el marco ideológico a los de Santiago Abascal. Algo que Almeida niega rotundamente, al tiempo que insiste en que se trata de un debate que "al único que le interesa es a un Gobierno cercado por la corrupción que en vez de convocar elecciones, que es lo que tiene que hacer, sigue crispando".

