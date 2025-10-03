Uno de los fallecidos en la sinagoga de Mánchester podría haber muerto por disparos de los agentes

Servicios de emergencias e investigación en las inmediaciones de la sinagoga atacada este jueves en Manchester.

Una de las dos víctimas mortales del atentado terrorista en una sinagoga de Mánchester podría haber muerto por disparos de la policía, según un comunicado firmado por el jefe del cuerpo, Stephen Watson. Las investigaciones, calificadas de urgentes, continúan tras el acto terrorista en la Congregación Hebrea de Heaton Park. Un informe forense preliminar sugiere que una de las víctimas fallecidas sufrió una herida de bala, aunque el sospechoso, Jihad Al Shamie, no portaba arma de fuego. La policía de Greater Manchester fue la única en disparar, lo que podría haber causado la lesión. Otra víctima herida de bala está fuera de peligro.

Más allá de indicar que "continúan las investigaciones urgentes" tras el acto que ya califican de "terrorista" en la Congregación Hebrea de Heaton Park, en Middleton Road; en el texto se informa de que "una de las víctimas fallecidas habría sufrido una herida compatible con un disparo de arma de fuego", según un informe forense preliminar.

Sin embargo, "se cree que el sospechoso, Jihad Al Shamie, no estaba en posesión de un arma de fuego y que los únicos disparos efectuados provinieron de agentes autorizados de armas de fuego de la Policía de Greater Manchester". De esta manera, "se desprende, por tanto, que —a falta de un examen forense más exhaustivo— esta lesión pudo haberse producido como una consecuencia trágica e imprevista de la acción urgente y necesaria" de los agentes.

De hecho, explica que los "profesionales médicos" les han trasladado que "una de las tres víctimas que actualmente reciben tratamiento hospitalario ha sufrido igualmente una herida de bala", aunque "afortunadamente no pone en peligro su vida". En este sentido, apunta a que una de las hipótesis es que "ambas víctimas estaban juntas detrás de la puerta de la sinagoga, mientras los feligreses actuaban valientemente para evitar que el atacante lograra entrar".

"Nuestros pensamientos y oraciones están con todas las familias, y con la comunidad en general, afectadas por este incidente", concluye Watson en el comunicado. En definitiva, unas declaraciones de las que se deduce que el atacante no sería el único fallecido por arma de fuego este jueves, cuando ya se informó de su fallecimiento tras ser abatido por la policía.

