Una psicóloga, tajante sobre el 'síndrome posaborto' de PP y Vox: "No existe y no tiene ninguna evidencia científica"

La psicóloga Raquel Hurtado avisa en este vídeo de que la medida propuesta por Vox y aprobada por el Ayuntamiento de Madrid "confunde y extorsiona a mujeres y profesionales" y supone una "debilitación del sistema público de salud".

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una propuesta de Vox que obliga a las mujeres a recibir información sobre el supuesto 'síndrome posaborto'. Una medida que José Luis Martínez-Almeida justifica asegurando que "no pretendemos nada más que informar".

Más Vale Tarde analiza esta cuestión con la psicóloga Raquel Hurtado, que en el vídeo sobre estas líneas afirma rotunda que este 'síndrome' "no existe y no tiene ninguna evidencia científica".

"Se instrumentaliza poniéndole nombres muy técnicos y muy médicos para confundir y extorsionar a las mujeres y los profesionales", sostiene la experta que asegura que "van a tener que replegarse a medidas que no están avaladas por el conocimiento científico".

Además, la psicóloga habla de "debilitación del sistema público de salud" porque se está "mintiendo a las mujeres". Algo que, en su opinión, podría "tener un efecto negativo" porque "en el momento que se cuelan mentiras y falsedades, va a suponer poner en riesgo mi salud y aumentar el estigma sobre el aborto y la desinformación".

