El PSOE, preocupado

Abatimiento en el PSOE por los escándalos que salpican al partido: muchos socialistas temen un "fin de ciclo" de Sánchez

El contexto Miembros de la dirección, diputados y cargos orgánicos reconocen que es imposible taponar los escándalos que sacuden a la formación, siendo la detención de Leire Díez el último ejemplo.

Pedro Sánchez cabizbajo tras su comparecencia ante los medios/ EFE/Daniel GonzalezPedro Sánchez cabizbajo tras su comparecencia ante los mediosEFE/Daniel Gonzalez
La semana se le está haciendo larguísima al PSOE. El exministro Ábalos está en prisión e irá a juicio, las denuncias por acoso sexual dirigidas contra Paco Salazar y José Tomé, la detención de la exmilitante Leire Díez... Las imágenes están siendo durísimas para la imagen de la formación socialista, con el Gobierno insistiendo en que llegarán a 2027 y que agotarán la legislatura.

La realidad en las filas socialistas es que hay una auténtica sensación de abatimiento, una sensación que comparten miembros de la dirección, diputados y cargos orgánicos, según ha podido saber laSexta. Fuentes consultadas de la formación reconocen que es imposible taponar tanto escándalo, siendo la detención de la fontanera del PSOE el último ejemplo.

Es más, temen que esas denuncias por acoso sexual terminen sepultando al partido. En esa línea se pronunció este miércoles la portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Ferriz, que dejó uno de los titulares de la jornada: "Estoy hasta el moño de puteros y acosadores". Ferriz reconocía que ese tipo de comportamientos "desgarran por dentro" al partido porque, dicen, "no tienen cabida". "Cuatro sinvergüenzas no pueden tirar por tierra todo el trabajo que hacemos día a día muchas mujeres y hombres socialistas", defendía.

La preocupación es máxima de puertas para dentro y hay quien habla incluso de "fin de ciclo" en una situación que a muchos recuerda a la última etapa de Felipe González como presidente del Gobierno.

En Moncloa, sin embargo, hay tranquilidad

El Ejecutivo mantiene la calma ante las informaciones que se van sucediendo en una semana especialmente dura que también ha incluido derrotas parlamentarias que demuestran la debilidad del actual Gobierno de coalición. Fuentes de Moncloa aseguran que "los nervios mediáticos y los deseos del PP no son los suyos".

Estas fuentes defienden que "nada" justifica un adelanto electoral y se muestran confiados de que "la tormenta pasará", sin apenas moverse del argumentario que han mantenido los últimos días: recalcan que Leire Díez ya no está vinculada con el PSOE y que nunca actuó mandatada por la formación.

