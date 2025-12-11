Besteiro (PSdeG) reacciona al acoso sexual de Tomé un día después y se compromete a llegar hasta el final "caiga quien caiga"

¿Por qué es importante? El líder del PSdeG a remitido en la tarde de este jueves una carta a la militancia tras la denuncia por acoso sexual contra el que era presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y en la que informa de que el partido en Galicia no tiene acceso a estas denuncias.

El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha publicado en la tarde de este jueves una carta a la militancia en la que detalla las decisiones adoptadas por el partido tras trascender la denuncia por acoso sexual contra el que era presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y en la que informa de que el partido en Galicia no tiene acceso a estas denuncias.

En el texto, remitido por el PSdeG a los medios, Besteiro asegura que las informaciones publicadas en las últimas horas sobre el presunto acoso en la provincia de Lugo causaron a todos los socialistas una "profunda tristeza, una indignación honda y una repugnancia inevitable".

"Sabéis que en nuestro partido nunca miramos para otro lado. Por eso, ya están activados todos los mecanismos internos para investigar con rigor y llegar hasta el final, como siempre hemos hecho", sostiene en un texto en el que destaca que, "como organización feminista, comprometida y valiente", la primera palabra del PSdeG "es para las víctimas".

"Queremos que sepan, y quiero decíroslo también a vosotros, que tiene nuestro afecto, nuestro respaldo y nuestra solidaridad. En el Partido Socialista, defender a las mujeres frente a cualquier forma de violencia no es una consigna: es una convicción que nos define. Caiga quien caiga. Sin excepciones. Sin fisuras. Tolerancia cero", subraya.

Besteiro recuerda a los militantes que, desde la jornada del miércoles, José Tomé ya no forma parte del Partido Socialista tras solicitar su suspensión de militancia y anunciar su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo y el abandono de todos los grupos socialistas. "Era lo que debía hacer. Era lo que tenía que hacer. Y también lo que le exigimos en este partido, junto a la entrega de las actas". De esta forma, añade que Tomé debe también entregar las actas de diputado provincial y concejal en Monforte. "El PSdeG no entiende la ejemplaridad como gesto retórico, sino como una obligación ética", sostiene.

En este punto, el jefe de filas del PSdeG subraya algo que califica de "muy importante" y es que la formación en Galicia "no tiene acceso a ninguna denuncia presentada a través del canal específico del partido contra el acoso" toda vez que, según señala, "el protocolo garantiza el anonimato absoluto".

"Ese mismo anonimato", apunta, "es lo que permite que las mujeres se sientan seguras para dar el paso de denunciar, respetando sus tiempos y, sobre todo, su derecho". Por ello, pide respeto para quien sufriese estos hechos y confianza en el trabajo del Órgano contra el Acoso, que asegura que actuará con independencia y garantías totales.

"En esta organización aprendemos que solo defendiendo sin miedo la dignidad de las mujeres estaremos a la altura de nuestra historia", indica la carta, en la que Besteiro sostiene que "es también en estos momentos difíciles cuando un partido se retrata".

"Hoy, igual que ayer y como será siempre, estaremos al lado de las víctimas y animaremos a denunciar cualquier conducta machista, venga de quien venga. Como siempre hicimos", traslada.

El jefe de filas del PSdeG también detalla que, "por responsabilidad y para garantizar la estabilidad orgánica", el PSdeG propondrá a la Ejecutiva Federal el nombramiento inmediato de una Comisión Gestora en la provincia de Lugo.

