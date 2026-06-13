Trump asegura que el acuerdo con Irán se firmará este domingo: "Inmediatamente después, Ormuz estará abierto para todos"

¿Qué ha dicho? El presidente estadounidense asegura que en el acuerdo no hay dinero involucrado y que el régimen ayatolá "ya no quiere tener" un arma nuclear.

Donald Trump ha anunciado un acuerdo con Irán que, según él, pondrá fin a la guerra. El presidente estadounidense ha comparado su pacto con el de Barack Obama, asegurando que su acuerdo es un "muro" contra las armas nucleares. Trump ha destacado que, a diferencia de Obama, no habrá intercambio de dinero. El acuerdo se firmará virtualmente con mediadores paquistaníes y cataríes, extendiendo el alto el fuego vigente y abriendo negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Sin embargo, Irán ha rechazado que la firma ocurra el domingo, asegurando que se cerrará en los próximos días.

Donald Trump ha cerrado un acuerdo con Irán que pondrá fin a la guerra. O, al menos, es lo que anunciado el presidente estadounidense aseverando que este domingo se firmará el entendimiento con el régimen ayatolá.

Así lo ha anunciado el republicano a través de su cuenta de Truth Social, en la que ha comparado su pacto con el de Barack Obama: "El acuerdo de Barack Hussein Obama con Irán, el JCPOA, fue un camino fácil y sin contratiempos hacia un arma nuclear, que Irán habría tenido hace seis años y habría utilizado mucho antes".

"Mi acuerdo con Irán es exactamente lo contrario: ¡UN MURO QUE NO ESTÁ LIBRE DE ARMAS NUCLEARES! De hecho, ya no quieren un arma nuclear, ni la tendrán, ni mediante compra, desarrollo ni ninguna otra forma de adquisición", ha concluido la comparación.

Según ha detallado, el acuerdo se formalizará este domingo "e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará abierto para todos".

Lejos de quedarse ahí, Trump ha aseverado que la relación con Irán "es muy diferente y mejor que la que tuvieron las administraciones anteriores": "A diferencia de los cientos de miles de millones de dólares que Obama les pagó, incluyendo 1.700 millones de dólares en efectivo, aquí no habrá intercambio de dinero".

"En el momento oportuno, cuando todo esté en calma, entraremos y recuperaremos el polvo nuclear, enterrado en las profundidades de las imponentes montañas de granito sumergidas, gracias a nuestros magníficos bombarderos B-2 y sus brillantes pilotos, y lo desintegraremos y destruiremos, ya sea en Irán o en Estados Unidos", ha añadido.

Ahora bien, como es habitual, el republicano ha terminado su mensaje con una amenaza: "Esperamos colaborar con Irán y con todo Oriente Medio durante muchos años. Ojalá este proceso se desarrolle de forma rápida, sencilla y sin contratiempos. Si no es así, tenemos la alternativa definitiva, ¡que esperamos no tener que volver a utilizar jamás!".

Los detalles de la firma

Según ha informado el medio 'Axios', representantes de Estados Unidos e Irán tendrán una reunión virtual junto con los mediadores paquistaníes y cataríes para firmar de forma electrónica un acuerdo que ponga fin a la guerra y permita el desbloqueo del estrecho de Ormuz.

El llamado memorando de entendimiento extendería el alto el fuego vigente desde abril durante otros 60 días y facilitaría la apertura de negociaciones sobre el programa nuclear iraní, agrega el medio.

Irán rechazaba firmar el acuerdo el domingo

Aunque lo ha hecho a raíz de la afirmación del acuerdo por parte de Pakistán y antes del mensaje de Trump, el Gobierno iraní ha rechazado que el acuerdo preliminar que negocia con Estados Unidos fuera a firmarse este domingo, sino que se cerraría "en los próximos días".

"El Memorándum de Entendimiento de Islamabad (...) no se firmará mañana. Tendremos que esperar para conocer la fecha exacta de la firma", ha afirmado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, según recoge la televisión pública iraní, IRIB.

Baqaei ha explicado que "no se puede descartar que ocurra en los próximos días", pero "debemos ser cautos a la hora de hacer comentarios debido a las reservas de la otra parte sobre este proceso". El portavoz iraní ha insistido en que el documento "se concentra en el fin de la guerra y por el momento se ha decidido no tratar la cuestión nuclear".

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