Trump advierte a Irán de que si no les gusta el pacto habrá más bombas "sobre sus cabezas"

Los detalles El presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido este miércoles a Irán de que si a Teherán no le gusta el memorando de entendimiento alcanzado y "no se comporta", "volverán a lanzar bombas justo en medio de sus cabezas".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado nuevamente a Irán a pesar de haber llegado a un acuerdo preliminar para frenar la guerra en Oriente Medio. Trump advirtió que, si no se respeta el pacto, habrá consecuencias severas. Mientras tanto, Irán insiste en que Estados Unidos es responsable de cumplir el acuerdo, que también afecta a Líbano e Israel. El ministro iraní Abbas Araqchi ha comunicado a Rusia la importancia del cumplimiento del acuerdo, el cual ha sido apoyado por Rusia, Pakistán y Qatar. Un borrador filtrado del acuerdo revela que Irán no producirá armas nucleares y podrá vender petróleo, accediendo a 300.000 millones de dólares si se cumplen las condiciones del programa nuclear.

Este miércoles, cuando solo han pasado unos días desde que llegase a un acuerdo con Irán para frenar la guerra en Oriente Medio, y teniendo en cuenta que no será firmado hasta el viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar a Irán. Trump advierte al régimen de los ayatolás que si no les gusta el pacto, habrá más bombas "sobre sus cabezas".

Y ha ido más allá. Porque el presidente estadounidense les ha pedido que se comporten. Todo, mientras desde Irán insisten en que EEUU es "responsable" del cumplimiento del acuerdo, no solo en su país, sino también en Líbano. Esto implica a Israel, porque Benjamin Netanyahu no ha cesado sus ataques, sobre todo en la zona sur de Líbano y en Beirut.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha trasladado a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, que Estados Unidos es el responsable del cumplimiento del acuerdo preliminar para el cese de las hostilidades en todos los frentes, cuando las miradas se centran en la situación en Líbano.

En una llamada telefónica este miércoles, el jefe de la diplomacia iraní ha explicado los detalles del memorando de entendimiento alcanzado con Washington, momento en el que Araqchi "hizo hincapié en la responsabilidad de Estados Unidos por la correcta aplicación de sus cláusulas y la necesidad de detener por completo la agresión del régimen sionista contra Líbano".

Por parte de Rusia, Lavrov ha expresado su apoyo a los acuerdos alcanzados mediante la mediación efectiva de Pakistán y Qatar para reducir las tensiones en la región, según ha informado el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado."Subrayó la importancia del cumplimiento por parte de todas las partes involucradas en el conflicto armado, incluido Israel", ha indicado su oficina, al tiempo que incide en que Rusia ha dejado clara su "continua disposición" a colaborar en los esfuerzos para resolver la crisis en Irán.

Además, este mismo miércoles se ha filtrado el borrador del acuerdo entre EEUU e Irán para poner fin a la guerra. En él, queda claro que Irán "jamás" producirá armas nucleares y podrá vender su petróleo. La cadena 'CNN' ha accedido al acuerdo de 14 puntos, al llamado 'Memorando de Entendimiento', se sientan las bases del alto el fuego y se establece que Irán "jamás" producirá armas nucleares.

En ese acuerdo, se recoge que Teherán podrá acceder a 300.000 millones de dólares si se cumplen las condiciones del programa nuclear, que deberá ser negociado en un periodo de 60 días.

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