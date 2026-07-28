La tasa de paro baja del 10% por primera vez desde 2008 en un nuevo máximo de población activa

Los detalles La población activa se encuentra en máximos, tras aumentar entre los meses de abril y junio en 272.700 personas respecto al primer trimestre.

La tasa de paro en España ha descendido al 9,87%, el nivel más bajo desde 2008, según la Encuesta de Población Activa del INE. La población activa ha alcanzado un récord de 25.274.300 personas, con un aumento significativo en el último año. El ritmo de creación de empleo se mantiene robusto, superando el medio millón de puestos de trabajo, alcanzando 22.669.300 ocupados. Los hogares con todos sus miembros ocupados han crecido, y el empleo de calidad ha aumentado, especialmente en el sector privado. Sectores como la sanidad, educación y actividades profesionales lideran el crecimiento del empleo. Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

La tasa de paro vuelve a situarse por debajo del 10% tras caer del 10,83% del primer trimestre al 9,87%, lo que supone su nivel más bajo desde 2008, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En este sentido, cabe destacar que la población activa se sitúa en máximos, tras aumentar entre abril y junio en 272.700 personas respecto al primer trimestre y en 452.500 en el último año, hasta un récord de 25.274.300 personas.

En lo referente al ritmo anual de creación de empleo, este se consolida por encima del medio millón de puestos de trabajo, hasta alcanzar un récord en 22.669.300 de ocupados. Se trata del sexto trimestre consecutivo con un avance interanual superior al medio millón de empleos.

Asimismo, el mercado laboral mejora la situación de los hogares este trimestre, al reducirse hasta los 86.500 quienes tienen a todos sus miembros activos en paro, mientras que los hogares con todos sus miembros activos ocupados crecen en 228.800, hasta 12.273.700 en total.

Otro dato importante es que el empleo que aumentan los contratos indefinidos. En el último año, hay 571.900 trabajadores más con contratos de este tipo, al tiempo que la tasa de temporalidad se sitúa en el 15%, un nivel que desciende al 12,3% en el sector privado.

Más allá de la hostelería y la construcción, la ocupación también aumenta en el ámbito sanitario y de servicios sociales en 94.000 personas (+4,61%), en educación en 76.600 (+4,76%), en actividades profesionales, científicas y técnicas en 70.500 (+5,51%), en actividades financieras y de seguros en 60.600 (+13,37%) y en actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento en 43.200 (+9,74%).

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