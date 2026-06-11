Trump cancela los bombardeos previstos contra Irán: anuncia haber alcanzado un acuerdo que Teherán desmiente

¿Qué están diciendo? El portavoz de Exteriores iraní afirma que el gobierno "aún no ha tomado ninguna decisión final" y reprocha que "EEUU ha cambiado de postura repetidamente".

La tensión en el golfo Pérsico ha dado un giro inesperado después de que Donald Trump anunciara un supuesto acuerdo con Irán, lo que llevó a cancelar ataques programados. Trump informó que las negociaciones han sido aprobadas por altos dirigentes de ambos países y varios aliados, aunque Irán aún no ha confirmado oficialmente el pacto. El acuerdo, que podría firmarse en Europa este fin de semana, busca asegurar que Irán no desarrolle armas nucleares. La reacción de los mercados ha sido positiva, con una caída en el precio del petróleo y un alza en los índices bursátiles. Sin embargo, Irán se mantiene cauteloso, y su decisión final aún está pendiente. Mientras tanto, Benjamín Netanyahu ha agradecido a Trump por las condiciones del acuerdo, que incluye el desmantelamiento de infraestructura nuclear iraní.

Paz, al menos de momento, en el golfo Pérsico. Horas después de advertir de nuevos ataques e incluso la posible toma de la isla de Jarg en lo que parecía una imparable escalada entre EEUU e Irán, Donald Trump ha sorprendido anunciando un acuerdo con la República Islámica, algo que todavía deben confirmar el régimen iraní y los mediadores involucrados.

En una publicación en Truth Social, el presidente de EEUU ha informado de la cancelación de los ataques contra Irán programados para la noche del jueves tras haber alcanzado un supuesto memorando de entendimiento. Ha detallado también que las conversaciones con Teherán "se han llevado al más alto nivel de la dirigencia iraní y han sido aprobadas".

Según su mensaje, "los puntos finales han sido aprobados, tanto en concepto como en detalle, por todas las partes involucradas, incluidos Estados Unidos, Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Baréin, Kuwait, Jordania y Egipto", entre otros.

"El bloqueo naval permanecerá en plena vigencia hasta que se finalice esta transacción; la fecha y el lugar de la firma se anunciarán próximamente", ha concluido.

Podría firmarse este fin de semana

Posteriormente, en una rueda de prensa en la Casa Blanca, el mandatario ha ido más allá, anunciando que el pacto podría firmarse este fin de semana en Europa y que al acto acudirá el vicepresidente JD Vance. "Es un gran acuerdo. Lo más importante es que Irán nunca tendrá un arma nuclear, que era el objetivo principal de todo lo que tuvimos que hacer para lograrlo", ha celebrado.

Sobre la toma de la isla de Jarg con la que amenazó este mismo jueves, Trump ha indicado que "está fuera de la mesa" mientras prepara con Irán la reapertura del estrecho de Ormuz. "El estrecho se reabrirá tan pronto como se firme el acuerdo", ha sostenido.

El republicano también ha dado por hecho que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, ha aprobado el pacto. "Entiendo que la respuesta es sí", ha considerado.

La respuesta por parte de los mercados a su anuncio ha sido inmediata. Según 'Europa Press', el petróleo brent ha bajado de la barrera psicológica de los 90 dólares el barril por primera vez desde hace dos meses y los principales índices bursátiles de Estados Unidos han repuntado al conocerse la suspensión de los ataques.

Irán no ha decidido

Pese a las aparentes buenas noticias, de momento no se pueden echar las campanas al vuelo. Teherán, habituado a desmentir a Trump, se ha apresurado a apuntar que aún no ha tomado una decisión al respecto. Eso sí, a diferencia de otras veces, en esta ocasión el gobierno iraní no ha dicho que las afirmaciones del mandatario estadounidense sean mentira, lo que podría indicar que busca crear expectación.

Incluso la agencia de noticias iraní 'Fars' se ha mostrado optimista al respecto. Ha expuesto que, "dado que Estados Unidos ha aceptado el texto propuesto por Irán, es muy probable que el régimen apruebe dicho texto para llegar a un acuerdo".

Igualmente, la postura oficial actual es que "aún no ha tomado ninguna decisión final" sobre el acuerdo. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, ha declarado a la agencia 'Tasnim', que "Qatar y Pakistán están participando activamente en los esfuerzos de mediación, pero que las recientes acciones de Estados Unidos han afectado el proceso diplomático".

También ha señalado que Irán ya había "aceptado gran parte del borrador de un posible acuerdo", pero que "EEUU ha cambiado de postura repetidamente". En este sentido, ha subrayado que Teherán se mantiene firme en sus "líneas rojas".

Baghaei ha insistido en que las informaciones sobre la fecha y el lugar de la firma del acuerdo son "especulaciones" y que "aún no se ha concretado nada". "Una vez que las autoridades competentes lleguen a una conclusión sobre los detalles del borrador del texto del acuerdo, el gobierno de Irán hará un anuncio formal", ha sentenciado.

Netanyahu agradece a Trump

Pakistán y Qatar tampoco se han pronunciado sobre el supuesto acuerdo. Únicamente, la Oficina del Emir de Qatar ha confirmado que "se están realizando esfuerzos para completar los trámites finales".

Quien sí ha hablado al respecto ha sido Benjamín Netanyahu, el tercero en discordia y que mantiene sus ataques al sur de Líbano. El primer ministro israelí ha expresado su agradecimiento a Trump por las condiciones que, según el mandatario israelí, se acuerdan en el memorando de entendimiento.

"El primer ministro expresó su aprecio al presidente Trump por el compromiso de que el acuerdo final, al término de las negociaciones, incluirá la eliminación del material enriquecido, el desmantelamiento de la infraestructura de enriquecimiento, la limitación de la producción de misiles y el fin del apoyo de Irán a sus grupos terroristas afines en la región", ha informado la oficina de Netanyahu.

Aunque aún falta la confirmación iraní y conocer los detalles del acuerdo, este es hasta ahora el escenario que parece más cercano al fin de una guerra que se prolonga desde hace más de tres meses y que ha sacudido a toda la región.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido