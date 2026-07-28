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Un terremoto de magnitud 7,1 golpea Japón y activa una alerta por tsunami

Los detalles Un terremoto de magnitud 7,1 en la escala Richter ha sacudido Japón durante la madrugada de este martes, según la Agencia Meteorológica de Japón. Las autoridades japonesas han activado también la alerta de tsunami.

Imagen de archivo de una alerta de tsunami en Japón en 2025 Imagen de archivo de una alerta de tsunami en Japón en 2025Agencia AP

Un terremoto de magnitud 7,1 en la escala Richter ha sacudido Japón durante la madrugada de este martes, según la Agencia Meteorológica de Japón. Las autoridades niponas han activado también la alerta de tsunami.

Las autoridades han indicado así que el epicentro se encuentra frente a la isla de Kyushu, con un hipocentro situado a una profundidad de 10 kilómetros, sin que por ahora haya informaciones sobre posibles víctimas o daños materiales.

Asimismo, han pedido a la población mantenerse alejada de la zonas costeras en la medida de lo posible y han hecho hincapié en que la intensidad del seísmo es de 7, la más alta en la escala japonesa, según informaciones de la agencia de noticias Kyodo.

*Noticia en ampliación.

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