Sánchez defiende a Begoña Gómez y a su hermano y rebaja su contundencia al respaldar a Zapatero: "No soy su portavoz"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha echado la vista atrás para resaltar los logros de sus ocho años al frente del Ejecutivo, una "agenda del sentido común" que ha hecho que respondan, destaca, "a lo urgente sin olvidar lo importante".

Pedro Sánchez ha presentado su balance político destacando la gestión de su gobierno frente a la crisis, en contraste con el "modelo de recortes" del PP y el "negacionismo" de Vox. Ha subrayado la aprobación de 26 normas con rango de ley en el último periodo de sesiones y ha defendido que España se encuentra en mejor situación que en 2018. Sánchez ha resaltado el crecimiento económico de España y el éxito en la ejecución de los fondos Next Generation. Además, ha anunciado la nueva sede de la Agencia Nacional de Salud en Zaragoza y defendido la aplicación de la Ley de Vivienda. Con un año restante para culminar reformas, Sánchez aboga por una agenda de "sentido común" que combine crecimiento, modernización y cohesión.

Pedro Sánchez tira de gestión en su balance de fin de curso político en una comparecencia que ha empezado a sonar a la cita electoral que tendremos dentro de un año. El presidente del Gobierno ha expuesto su modelo "por la gente y para la gente" frente al "modelo de los recortes" del PP y al "negacionismo" de Vox, preguntándose "cómo habrían respondido otros" a las crisis que han hecho frente desde su Ejecutivo.

"Solamente en este periodo de sesiones hemos logrado la aprobación de 26 normas con rango de ley, es decir, más de un tercio de todas las aprobadas en lo que va de la legislatura, que en total son 74", destaca Sánchez, una "realidad" que hace que España esté, según el presidente, "en un lugar mucho mejor, infinitamente mejor, del que nos encontramos en el año 2018 y del que hoy también estábamos en el año 2023".

En una larga comparecencia, Sánchez ha hablado de datos macroeconómicos, de medidas aprobadas a lo largo de sus gobiernos, de la mejoría en los datos en este tiempo y de ese llamamiento a quienes se enrocan en el "negacionismo climático" para unirse al Pacto de Estado contra la emergencia climática. "Dejen a un lado el sectarismo", ha llegado a decir en su comparecencia. No ha sido hasta el turno de preguntas cuando Sánchez se ha referido a José Luis Rodríguez Zapatero, reiterando el "respaldo" de la formación socialista al expresidente del Gobierno y a su "presunción de inocencia".

"Yo no soy el portavoz del señor Zapatero", ha llegado a decir Sánchez, que recuerda que Begoña Gómez y David Sánchez son personas y no la mujer y el hermano del presidente del Gobierno. Sobre el empresario Julio Martínez ha evitado comentar su estrategia de defensa, en alusión a ese señalamiento a Zapatero en el rescate de Plus Ultra. Preguntado por ese rescate a la aerolínea, ha recordado que se trató de "un préstamo".

Sánchez acusa a las acusaciones populares y a PP y Vox de "impulsar causas políticas" y de una "intencionalidad" de intentar hacer caer a su Gobierno. "Begoña Gómez y yo nos conocimos cuando teníamos 30 años y tenía su empresa. Renunció a su empresa cuando fui presidente para evitar conflicto de intereses. Era una profesional antes de conocerla. No es mi mujer, es Begoña Gómez. Se deshumaniza a personas", ha afeado Sánchez.

"Begoña Gómez es mi mujer y David Sánchez es mi hermano. Pero son Begoña Gómez y David Sánchez, dos personas que durante toda su vida lo que han hecho es trabajar y formarse", ha reiterado.

Pide a las CCAA aplicar la ley de vivienda

Sánchez destaca que España ha sabido salir de todas las crisis de estos años como el país que más crece de la Eurozona. "España no se ha detenido, ha avanzado, y lo ha hecho además con una hoja clara, con una voluntad firme y con un horizonte definido", defiende Sánchez, que también ha afirmado que España es de los dos países con mayor éxito en la ejecución de los fondos Next Generation, con 100.000 millones de euros recibidos y "destinados a autónomos, a pymes, a empresas, a industrias, a centros educativos o a mejorar el Sistema Nacional de Dependencia en nuestro país".

Un anuncio que ha hecho Sánchez ha sido el establecimiento de la nueva sede de la Agencia Nacional de Salud en Zaragoza, algo que el jefe del Ejecutivo ve como "un nuevo ejemplo de lo que significa apostar por la cohesión territorial en nuestro país". También ha trasladado el compromiso de incrementar en más de 880.000 millones de euros la dotación para la continuación de las personas trabajadoras.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace balance del curso político

Sánchez llegaba a esta rueda de prensa con la buena noticia de la tasa del paro, que por primera vez desde 2008 ha bajado del 10% con un nuevo récord de personas activas. Según Sánchez, se crea "más y mejor empleo en un momento muy complejo". "No es que solamente estemos creando un buen número de empleos, sino que estamos creando empleos altamente competitivos que reflejan la transformación estructural que se está produciendo", añade.

En el problema de la vivienda, Sánchez ha planteado el trabajo que han llevado a cabo en dos flancos: dar seguridad a los pequeños propietarios y por otro, establecer mecanismos de los alquileres de los inquilinos. El presidente del Gobierno hace un llamamiento a que las comunidades autónomas gobernadas por el PP "abandonen el sectarismo" y apliquen la Ley de Vivienda, poniendo de ejemplos a Barcelona, A Coruña o Pamplona como lugares en los que sí se está aplicando y "se está abaratando el precio del alquiler sin afectar a la oferta".

"Queda muchísimo por hacer, pero es verdad que empezamos a observar los efectos que tiene la ley de vivienda allí donde los municipios y las comunidades autónomas por razones de interés general, y no por neoliberal, pues aplican la ley de vivienda", valora Sánchez.

"Queda un año para culminar reformas"

En definitiva, Sánchez ha hablado de esa agenda del "sentido común", que consiste en "proteger sin encerrarnos, ordenar sin deshumanizar los retos que tiene el mundo, defenderse sin comprometer el Estado del bienestar y ser competitivos desde la colaboración". El jefe del Ejecutivo está en contra, apostilla, de "la ley de la selva": "No queremos la guerra. No queremos aranceles, queremos comercio internacional justo, basado en reglas. No queremos genocidios, sí queremos derechos humanos, no queremos la ley de la jungla, sí queremos el multilateralismo que tiene que ser reformado y que tiene que ser reforzado. En definitiva, lo que queremos es y lo que defendemos es sentido común, coherencia".

"Queda un año para culminar esta legislatura, un año para culminar reformas, para seguir avanzando, para demostrar que España tiene un camino propio, que puede mostrarse con orgullo a otros muchos países que por desgracia están siguiendo una senda completamente contraria. No se tiene por qué elegir entre crecer y entre modernizarse y mantener la cohesión, entre ser fuerte dentro y respetada fuera. Aún queda mucho trabajo por delante, lo saben los ministros y ministras, pero yo creo que tenemos los objetivos muy claros después de ocho años de gobierno", ha finalizado Sánchez.

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