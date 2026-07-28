El Supremo aplica la amnistía a otros cuatro exmiembros de la Mesa del Parlament de 2017 condenados por desobediencia

Los detalles Se declaran amnistiados los actos cometidos por los exmiembros de la Mesa del Parlament catalán Lluis María Corominas, Anna Simó, Ramona María Barufet, Lluis Guinó.

El Tribunal Supremo ha aplicado la Ley de Amnistía a cuatro miembros de la Mesa del Parlament catalán de 2017: Lluis María Corominas, Anna Simó, Ramona María Barufet y Lluís Guinó. Estos fueron condenados en 2023 por desobediencia e inhabilitados para ejercer cargos públicos. Según el auto, al que ha tenido acceso laSexta, se declaran amnistiados los actos por los que fueron juzgados, extinguiendo así su responsabilidad penal. La sentencia inicial fue recurrida, pero el Supremo suspendió su tramitación hasta que la ley de amnistía fue avalada por el Tribunal Constitucional y el TJUE.

El Tribunal Supremo ha aplicado la Ley de Amnistía a otros cuatro miembros de la Mesa del Parlament catalán de 2017, Lluis María Corominas, Anna Simó, Ramona María Barufet y Lluís Guinó, todos ellos condenados en 2023 por delito de desobediencia e inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos electivos.

Los cuatro fueron condenados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a cuatro meses de inhabilitación por permitir la tramitación de la declaración de independencia de Cataluña y de las leyes de desconexión a pesar de que el Tribunal Constitucional les había prohibido hacerlo.

Sin embargo, ahora, según el auto, al que ha tenido laSexta, el Supremo declara amnistiados los actos por los que los cuatro fueron juzgados, y en consecuencia, "se declara extinguida su responsabilidad penal por ellos".

La sentencia inicial fue recurrida al Supremo, que suspendió su tramitación a la espera de si la ley de amnistía era declarada constitucional, y tras el aval del Tribunal Constitucional del pasado octubre y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hace unas semanas, el TS ha aplicado la amnistía.

Se trata de la tercera decisión que adopta el Alto Tribunal al respecto en apenas una semana, después de que el Tribunal de Justicia de la UE fallara también a favor de la ley de amnistía. Desde entonces, el Supremo ha amnistiado a ocho manifestantes que protestaron contra la sentencia del 'procés', entre ellos el expresident del Parlament, Roger Torrent, y otros tres miembros de la Mesa del año 2019, y a la exconsellera Meritxell Serret.

Fue el pasado viernes cuando la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) dictó varios autos por los que se declaraban amnistiados los actos por los que fueron condenados ocho acusados por delitos de desobediencia o de desórdenes públicos. Esta fue la primera vez que el Supremo aplicó la ley de amnistía impulsada por el Gobierno y sus socios independentistas para todos los encausados por el 'procés'.

A través de un auto, declaró "extinguida la eventual responsabilidad penal" del expresidente Roger Torrent, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado, que fueron miembros de la Mesa del Parlament catalán y se les acusó de delito de desobediencia en el 'procés'.

Los cuatro fueron absueltos por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ya que no se acreditó que incumplieran lo que había resuelto el Tribunal Constitucional en el momento de adoptar varios acuerdos en octubre y noviembre de 2019, "ni que fueran conscientes de ningún incumplimiento", indica el Supremo. Concretamente, fueron juzgados por presunta desobediencia, al tramitar resoluciones parlamentarias relacionadas con la autodeterminación y que reprobaban a la monarquía. Sin embargo, la decisión del TSJ de Cataluña fue recurrida ante el Supremo y estaban en tramitación varios recursos, por lo que la absolución no era firme.

Finalmente, el Alto Tribunal determinó que los recursos quedaban "sin objeto" y procedió a "declarar amnistiados los hechos que resultaron objeto del procedimiento, quedando extinguida cualquier clase de responsabilidad que por ellos pudiera haberse derivado para los acusados absueltos".

Amnistía a la consellera Meritxell Serret

Tres días más tarde, --este lunes--, el Supremo aplicó la amnistía a Meritxell Serret, de ERC, quien se convirtió así en la primera consellera del Govern promotor del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 en beneficiarse de la ley de amnistía.

Serret, exconsellera de Agricultura, fue condenada a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros por un delito de desobediencia grave, al facilitar el 1-O cuando en 2017 formaba parte del Govern de Carles Puigdemont.

"Desde ERC estamos satisfechos de la amnistía a la consellera Meritxell Serret que ha resuelto hoy el Tribunal Supremo. Se avala la estrategia sólida seguida con la ley de amnistía", celebró ERC en un comunicado.

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