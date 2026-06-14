EEUU e Irán ponen fin a la guerra: se cierra el acuerdo que reabre el estrecho de Ormuz e incluye a Líbano

Los detalles Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, ha sido el que ha avanzado en primera instancia un acuerdo que posteriormente también ha confirmado Donald Trump y el régimen ayatolá.

Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo para finalizar la guerra iniciada el 28 de febrero. Tras extensas negociaciones, el entendimiento se rubricará el próximo viernes en Suiza, según anunció Pakistán y confirmó Donald Trump. El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, reveló que, pese a la tensión por un ataque israelí a Líbano, ambos países han acordado cesar operaciones militares. Trump destacó la apertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval. Medios iraníes informan que el pacto incluye la reapertura de Ormuz, el levantamiento del bloqueo a puertos iraníes y un alivio parcial de sanciones, mientras Irán congela su programa nuclear.

Estados Unidos e Irán han llegado a un acuerdo que pone fin a la guerra que se inició el pasado 28 de febrero. Tras unas larguísimas negociaciones, ambos países han alcanzado un entendimiento que rubricarán el próximo viernes en Suiza, según ha anunciado Pakistán y han confirmado tanto Donald Trump como el régimen ayatolá.

Shehbaz Sharif, primer ministro paquistaní, ha desvelado al mundo en primera instancia que, pese a la tensión de este domingo por el ataque israelí a Líbano, EEUU había cerrado un acuerdo con el régimen ayatolá para cesar las hostilidades casi cuatro meses después de su inicio.

"Tras intensas conversaciones, nos complace anunciar que el Acuerdo de Paz entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán ha sido ALCANZADO. Ambas partes han declarado la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluida Líbano", ha publicado en su cuenta de 'X'.

A su vez, ha informado de que habrá una "ceremonia oficial de firma" que se celebrará este próximo viernes 19 de junio en Suiza. "Nos gustaría agradecer a los Estados Unidos de América y a la República Islámica de Irán por su compromiso en encontrar una solución diplomática al conflicto", ha aseverado Sharif, incluyendo agradecimientos también para Qatar, Arabia Saudí y Turquía.

"Con el acuerdo ahora en vigor, los mediadores facilitarán una serie de reuniones esta semana. Estas discusiones previas a la implementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma", ha concluido.

La confirmación de Trump

Pocos minutos después del anuncio del primer ministro paquistaní, Donald Trump también ha confirmado el acuerdo. "El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Enhorabuena a todos!", ha celebrado en su cuenta de Truth Social.

En el mismo mensaje, ha desvelado que este acuerdo incluye "la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz" y una orden para levantar el bloqueo naval que mantenía EEUU en el enclave.

"¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!", ha finalizado.

Aunque ni Sharif ni Trump han dado más detalles del acuerdo, medios iraníes han recogido que el pacto en cuestión contempla la inmediata reapertura de Ormuz a cambio del levantamiento del bloqueo a los puertos iraníes y de un alivio parcial de las sanciones de EEUU. Además, desde Teherán se comprometen a congelar su programa nuclear y a no desarrollar ni adquirir un arma atómica.

La confirmación de Irán

El régimen ayatolá ha sido la última parte en confirmar el acuerdo, pero también ha sido quien más información ha arrojado sobre el entendimiento al que se ha llegado para poner fin a la guerra.

Kazem Gharibabadi, viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, han reconfirmado a la televisión estatal iraní que el estrecho de Ormuz se abrirá inmediatamente para todo el mundo, pero han matizado que siguen sin confiar en el "enemigo".

De hecho, se ha apostillado que este solo es un acuerdo provisional que lleva a unas negociaciones con un plazo de 60 días para continuar debatiendo, entre otros aspectos, sobre las sanciones estadounidenses contra Irán o el programa nuclear de los ayatolás.

Eso sí, advierten de que no negociarán hasta la reapertura de Ormuz y que "tomarán medidas" si ven alguna "brecha en el acuerdo" por parte del otro lado. Un acuerdo provisional que, según han detallado, publicarán este viernes tras la ceremonia de firma.

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