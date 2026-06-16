Las dudas tras el acuerdo entre EEUU e Irán: las minas amenazan a un estrecho de Ormuz que tardará semanas en recuperar su tránsito

Un buque portacontenedores en el estrecho de Ormuz en una imagen de archivo

Los detalles Mitsui O.S.K., una de las tres principales navieras de Japón, explica que se necesitan "medidas concretas" más allá de ese primer acuerdo para que los buques puedan "transitar con seguridad" por el estrecho de Ormuz.

El reciente acuerdo entre Estados Unidos e Irán para finalizar la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz enfrenta dudas significativas. La situación de las minas iraníes es incierta, ya que, aunque Irán afirmó haberlas desplegado, muchos barcos han transitado sin incidentes. Estados Unidos confirmó haber atacado buques minadores iraníes y solicitó ayuda europea para desminar la zona. Reino Unido y Francia han mostrado disposición para colaborar en este esfuerzo. Las agencias de inteligencia de EE.UU. estiman que hay unas 5.000 minas activas, y se prevé que la Armada realice búsquedas exhaustivas. Los armadores, sin embargo, son escépticos sobre una pronta normalización del tránsito.

Cuando apenas han pasado 24 horas del acuerdo firmado entre Estados Unidos e Irán para acabar con la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, las dudas ganan terreno a las certezas con las que contamos en estos momentos. Ni siquiera la propia situación del estrecho es clara, con medios como 'The New York Times' o el 'Financial Times' arrojando dudas sobre el tránsito seguro de buques.

La situación de las minas que desplegó Irán es una de las primeras incógnitas que quedan en el aire. A principios de marzo, las fuerzas iraníes aseguraron haber colocado minas a lo largo del estrecho, algo que no ha impedido a decenas de barcos transitar por el estrecho sin encontrar ninguna. La confirmación de este hecho llegó cuando el Comando Central de Estados Unidos aseguró haber atacado a 16 buques iraníes minadores.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmaba este lunes en Francia que había pedido ayuda a los líderes europeos para desminar el estrecho de Ormuz. En mayo, Reino Unido avanzó que podría presentar drones detectores de minas dentro de una coalición internacional para asegurar el tránsito naval por el estrecho, un esfuerzo que también estaría dispuesto a hacer Francia, como trasladó Emmanuel Macron, que podría mandar buques desminadores al enclave.

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos dieron credibilidad al mensaje de Irán y estimaron que tenían alrededor de 5.000 minas de diferentes tipos desplegadas. Está previsto que la Armada de Estados Unidos realice distintas búsquedas por tierra, mar y aire para encontrar las minas.

Hasta "un mes" en recuperar el tránsito habitual

Mientras se llevan a cabo estas tareas, se espera que las fuerzas de Estados Unidos sigan desplegadas en Oriente Medio unos días más; todo hace indicar que se quedarían como mínimo hasta el viernes, cuando se cierre definitivamente el acuerdo y conozcamos todos los detalles.

Esta situación hace que los armadores sean escépticos al hablar sobre esa vuelta a la normalidad en el tránsito por el estrecho de Ormuz, algo que creen que llevará semanas. El director ejecutivo de Mitsui O.S.K. Lines, una de las tres principales navieras de Japón, asegura al Financial Times en una entrevista que se necesitan "medidas concretas" para que las navieras puedan "transitar con seguridad".

"Dadas las experiencias de los últimos meses, creo que es razonable suponer que podría tomar al menos un par de semanas, o incluso un mes", pronostica Tamura. El presidente de Estados Unidos afirmó en una publicación de Truth Social que los barcos cargados de petróleo están comenzando a salir del estrecho, "avanzando por la "Autopista del Sur", que es totalmente segura e impoluta".

Vance habla de un acuerdo "muy general"

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, reconoció este lunes que el acuerdo preliminar alcanzado con Irán carece de muchos detalles y lo describió como "un documento muy general" de aproximadamente una página y media de extensión. En una entrevista con CNN, Vance señaló que varios aspectos fundamentales aún deberán resolverse durante la fase de negociaciones técnicas.

"En varios asuntos, tendremos que resolver estas cuestiones durante la fase de negociación técnica", afirmó el vicepresidente. Vance también rechazó las afirmaciones de Teherán de que Washington se comprometió a levantar sanciones o descongelar activos iraníes durante el período de conversaciones de 60 días.

Según indicó, cualquier alivio económico dependerá de que Irán asuma compromisos verificables para dejar de financiar a grupos aliados en Oriente Medio y abandone sus aspiraciones de desarrollar capacidades nucleares.

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