Netanyahu llega a EEUU para verse con Trump tras la petición de Mamdani de arrestarle

El contexto El alcalde de Nueva York aseguró hace una semana que el primer ministro israelí era un "genocida atroz" y reclamó al Gobierno que le detuviese en cuanto tocase suelo estadounidense.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha llegado a Washington para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, en medio de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra. Durante su viaje, evitó el espacio aéreo de países que reconocen la CPI. Esta visita se produce tras las críticas del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien calificó a Netanyahu de "criminal de guerra". El encuentro se centrará en la guerra entre Estados Unidos e Irán y el futuro de Gaza. Trump ha asegurado que Netanyahu no será arrestado en Estados Unidos, rechazando las declaraciones de Mamdani.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha aterrizado este lunes en Washington para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, después de la petición del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de hacer efectiva la orden de arresto emitida en su contra por la Corte Penal Internacional (CPI).

Durante el trayecto hacia Washington, el avión que trasladó a Netanyahu sobrevoló el espacio aéreo de Grecia, Italia, Francia y Canadá, cuatro países firmantes del Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI. Desde queeste tribunal emitió en noviembre de 2024 una orden de arresto contra Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad, el primer ministro israelí ha evitado sistemáticamente utilizar el espacio aéreo de países que reconocen la jurisdicción del tribunal, como España e Irlanda.

Netanyahu será recibido en la Casa Blanca una semana después que Mamdani lo llamara "criminal de guerra" y "genocida" y pidiera a las autoridades federales de Estados Unidos capturar al líder israelí en el momento que este visitara Nueva York en la próxima cumbre de Naciones Unidas.

Será el primer encuentro presencial entre ambos líderes desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán y se producirá en un momento de divergencias sobre la estrategia para el conflicto y el futuro de Gaza. Netanyahu ha señalado que Irán será el principal asunto de la reunión, mientras Trump busca avanzar en sus esfuerzos diplomáticos y en su plan para Gaza.

La visita también llega en medio de tensiones entre ambos Gobiernos sobre el rumbo de la guerra en Gaza y las negociaciones para una nueva etapa del plan de paz impulsado por Trump, que contempla el desarme de Hamás y una retirada progresiva de las fuerzas israelíes, sobre las que todavía no existe un acuerdo. Trump ha rechazado públicamente la posibilidad de que Netanyahu sea detenido en Estados Unidos y afirmó la semana pasada que el primer ministro israelí "no será arrestado" mientras se encuentre en territorio estadounidense, en respuesta a las declaraciones de Mamdani sobre una eventual detención si Netanyahu viaja a Nueva York.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido