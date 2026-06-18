EEUU e Irán firman por adelantado su 'Memorando de Entendimiento' y abren el plazo para negociar la cuestión nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda a su salida del Palacio de Versalles

Entre líneas Ambos países han confirmado haber firmado digitalmente el acuerdo, un texto lleno de concesiones de Trump a Teherán y con el que se inicia un periodo de 60 días para cerrar el texto definitivo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, han confirmado la firma de un 'Memorando de Entendimiento' que inicia un periodo de 60 días para negociar un acuerdo de paz definitivo. Trump firmó el documento en Versalles tras una cena con Emmanuel Macron, quien también estuvo presente. El memorando fue firmado virtualmente por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y refrendado por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif. Este acuerdo permitirá la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense, con el objetivo de fomentar el entendimiento y la prosperidad en la región. Macron ha destacado que el acuerdo puede conducir a una paz duradera y a la disminución de los precios de la energía.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, han confirmado este miércoles la firma del 'Memorando de Entendimiento' que abre paso a un periodo de 60 días en los cuales serán negociados los detalles de un acuerdo de paz definitivo entre las partes.

"Ya está firmado, sí... Lo he firmado en Versalles", ha manifestado en declaraciones a los medios el inquilino de la Casa Blanca, a su salida del Palacio de Versalles, donde ha mantenido una cena con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tras la cumbre del G7 celebrada esta semana en la localidad francesa de Évian-les-Bains.

Por su parte, el portavoz de la cartera de Exteriores de la República Islámica ha precisado que el documento ha sido signado por el propio Trump y por su homólogo en Irán, Masud Pezeshkian, "de forma virtual", según declaraciones recogidas por la cadena de televisión iraní IRIB.

"El texto del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos ya ha sido oficialmente finalizado, ya que ambas partes lo han firmado", ha aseverado Baqaei.

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A su vez, el mismo ha sido refrendado por el mediador y primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien ha aseverado, en un mensaje en redes sociales, que el texto "entrará en vigor con efecto inmediato" y que, como "primer paso", la República Islámica de Irán reabrirá "de inmediato" el estrecho de Ormuz, mientras que Estados Unidos "levantará inmediatamente el bloqueo naval".

"Que este memorando de entendimiento sirva de base duradera para un mayor entendimiento, respeto mutuo y prosperidad compartida en toda la región", ha deseado el mandatario paquistaní tras felicitar al equipo negociador estadounidense e iraní, a sus mandatarios y a los estados de Qatar, Turquía, Egipto y Arabia Saudí.

Macron comparte el momento de la firma

Cabe destacar que el propio Macron, quien estaba presente en la firma del documento y ha publicado un vídeo del mandatario estadounidense plasmando su rúbrica sobre el papel, ha sido una de las primeras autoridades de la comunidad internacional en reaccionar.

Concretamente, lo ha hecho a través de una publicación en redes sociales en la cual ha defendido que el acuerdo "allana el camino hacia una paz duradera" que, a su vez, "permite la reapertura del estrecho de Ormuz".

"Se trata de un paso importante en la dirección correcta para nuestros compatriotas, que permitirá que los precios de la energía bajen pronto", ha destacado el jefe del Elíseo.

Las concesiones de Trump a Irán

El Gobierno de Estados Unidos difundió el texto completo del acuerdo con Irán que busca poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz. El memorando de entendimiento, de 14 párrafos, fue leído por un alto cargo de la Administración de Donald Trump durante una llamada con periodistas.

Según lo acordado, se pone fin a las hostilidades, se reabrirá el estrecho de Ormuz y ambos países se otorgan un plazo de dos meses para alcanzar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones a la República Islámica. El texto estipula "la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes", incluida la ofensiva israelí en Líbano.

Estados Unidos e Irán se comprometen a negociar un acuerdo de paz definitivo en un plazo de 60 días, prorrogable de mutuo acuerdo. Durante este período, Irán permitirá el libre tránsito por el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio de petróleo, y Estados Unidos levantará en 30 días el bloqueo marítimo impuesto a los buques que salen y llegan a puertos iraníes.

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