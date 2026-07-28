Las secretarias del PSOE señalan que Leire Díez tenía acceso al parking de Ferraz por orden de Cerdán, quien autorizaba "siempre" sus gastos

Los detalles Ambas destacan que Cerdán autorizaba la compra de billetes y la entrada en el garaje del partido para Díez, y señalan que era algo excepcional al tratarse de una persona que no formaba parte de la Ejecutiva socialista.

Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro, trabajadoras de la Secretaría de Organización del PSOE, han testificado ante el juez de la Audiencia Nacional en el 'caso Leire Díez'. Han declarado que Santos Cerdán, exdirigente socialista, autorizaba la compra de billetes y el acceso al aparcamiento de la sede del PSOE para Díez, quien no era miembro de la Ejecutiva socialista. Las testigos revelaron que Díez no siempre asistía a reuniones en la sede y que los encuentros no estaban agendados oficialmente. Además, señalaron que Cerdán aprobaba todos los gastos de Díez, y exculparon a Ana María Fuentes, actual gerente del PSOE, de la toma de decisiones.

Las trabajadoras de la Secretaría de Organización del PSOE, Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro, han declarado ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', que era el exdirigente socialista Santos Cerdán la persona que autorizaba la compra de billetes para la exmilitante Leire Díez y su entrada al aparcamiento de la sede, en la calle Ferraz de Madrid.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha tomado declaración como testigos a estas dos trabajadoras del PSOE, que han aceptado proporcionar las comunicaciones que mantuvieron con el exsecretario de Organización socialista, con la gerente del partido Ana María Fuentes, con el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos Juan Manuel Serrano y con la propia Díez, entre abril de 2024 y junio de 2025.

Ambas han explicado al juez que Santos Cerdán autorizaba la compra de billetes y la entrada en el garaje del partido para Leire Díez, y han señalado que era algo excepcional al tratarse de una persona que no formaba parte de la Ejecutiva socialista.

Una vez Cerdán daba autorización para que Díez aparcase, la exmilitante socialista avisaba por WhatsApp de que iba a acceder al garaje. Ahora bien, no siempre que Díez aparcaba en el garaje del PSOE iba a reuniones en la sede del partido, según las testigos, que han calculado que pudo mantener dos o tres encuentros, en los que han ubicado a Santos Cerdán, Juan Manuel Serrano y el empresario Javier Pérez Dolset -los tres investigados en la causa-.

Esos encuentros, eso sí, no quedaban agendados, según las testigos, que han negado haber programado oficialmente ninguna reunión con Leire Díez.

Por otro lado, han señalado que el exsecretario de Organzación era quien "siempre" autorizaba los gastos de Leire Díez, entre los que estaban la compra de billetes de avión, de tren o alquiler de vehículos.

De esta forma, han asegurado que ellas abonaban esos gastos que pasaba la exmilitante por orden de Cerdán, indicando que o bien se lo pagaban o compraban ellas mismas los billetes y se lo pasaban por WhatsApp.

En su declaración han exculpado a la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, recalcando que los gastos eran por orden del departamento de Administración. Precisamente, Ana María Fuentes está llamada a declarar en la Audiencia Nacional en condición de investigada el próximo 9 de septiembre, aunque la Fiscalía Anticorrupción reconoce que no estaba en el núcleo central de la toma de decisiones para poner en marcha las cloacas del PSOE.

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