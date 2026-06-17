Se filtra el borrador del acuerdo entre EEUU e Irán para poner fin a la guerra: Teherán "jamás" producirá armas nucleares y podrá vender su petróleo

Varias personas circulan cerca de una valla con una imagen del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en Teherán

Los detalles Según el memorando, Irán y Estados Unidos se comprometen a negociar y alcanzar un acuerdo final "en un plazo máximo de 60 días, prorrogable por mutuo acuerdo".

CNN ha informado sobre un acuerdo de 14 puntos entre Estados Unidos e Irán que pone fin al conflicto iniciado el 28 de febrero con ataques de Trump y Netanyahu. El "Memorando de Entendimiento" establece un alto el fuego y asegura que Irán no producirá armas nucleares. Irán podrá acceder a 300.000 millones de dólares si cumple con el programa nuclear en 60 días. Además, podrá vender petróleo y productos petroquímicos. El documento, aún sujeto a cambios, será firmado el viernes, iniciando un período de negociación de 60 días. El acuerdo final será aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU, con compromisos de levantar sanciones y liberar fondos iraníes.

La cadena CNN ha accedido al acuerdo de 14 puntos entre Estados Unidos e Irán que pone fin al conflicto que se inició el 28 de febrero con los ataques ordenados por Donald Trump y Benjamin Netanyahu. En el llamado 'Memorando de Entendimiento', se sientan las bases del alto el fuego y se establece que Irán "jamás" producirá armas nucleares.

En ese acuerdo, se recoge que Teherán podrá acceder a 300.000 millones de dólares si se cumplen las condiciones del programa nuclear, que deberá ser negociado en un periodo de 60 días. Además, Irán podrá vender su petróleo y productos petroquímicos. Como ya habíamos conocido previamente, el documento no habla de la situación del uranio altamente enriquecido de Irán, algo que queda pendiente de cara a ese acuerdo final.

El citado medio aclara que el borrador al que han tenido acceso puede sufrir modificaciones en su texto y que se trata de un "documento político", ya que hay detalles técnicos que se siguen tratando. Este memorando se firmará el viernes y dará inicio a un plazo de 60 días para negociar los términos finales del acuerdo.

Como recoge el último de los 14 puntos del memorando, el acuerdo final será aprobado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU. EEUU también se compromete a liberar los fondos y activos congelados o restringidos a Irán, poniéndolos "a su plena disposición". De forma adicional, Irán mantendrá el statu quo en su programa nuclear y Estados Unidos no impondrá nuevas sanciones a Irán ni reforzará sus fuerzas en la región

Este es el texto íntegro del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, según CNN:

1 — La República Islámica de Irán y los Estados Unidos, junto con sus aliados en la guerra actual, declaran, al firmar este Memorando de Entendimiento, el cese inmediato y permanente de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, y se comprometen a no emprender acciones hostiles entre sí y a abstenerse de amenazar o usar la fuerza mutuamente. El acuerdo final confirmará las disposiciones de este artículo y de los demás artículos.

2 — La República Islámica de Irán y los Estados Unidos se comprometen a respetar la soberanía e integridad territorial del otro, y a abstenerse de interferir en los asuntos internos del otro.

3 — La República Islámica de Irán y los Estados Unidos se comprometen a negociar y alcanzar un acuerdo final en un plazo máximo de 60 días, prorrogable por mutuo acuerdo.

4 — Inmediatamente después de la firma de este Memorando de Entendimiento, Estados Unidos levantará el bloqueo naval y evitará cualquier interferencia u obstrucción contra la República Islámica de Irán, y restablecerá el tráfico marítimo a su plena capacidad en un plazo máximo de 30 días; el tráfico de buques será proporcional al volumen de tráfico previo a la guerra por parte de la República Islámica de Irán. Estados Unidos también se compromete a retirar sus fuerzas de las zonas circundantes en un plazo de 30 días a partir de la firma del acuerdo final.

5 — Tras la firma de este Memorando de Entendimiento, la República Islámica de Irán adoptará de inmediato medidas para garantizar que el movimiento de buques mercantes desde el Golfo Pérsico al Mar de Omán y viceversa se reanude en un plazo de 30 días hasta alcanzar el volumen anterior a la guerra, teniendo en cuenta la necesidad de eliminar los obstáculos técnicos y la neutralización de las minas por parte de Irán.

6 — Estados Unidos se compromete, junto con sus socios regionales, a elaborar un plan integral, acordado por ambas partes, para la rehabilitación y el desarrollo económico de la República Islámica de Irán, garantizando una financiación de al menos 300.000 millones de dólares. El mecanismo de implementación de este plan, como parte del acuerdo final, se definirá en un plazo de 60 días.

7 — Estados Unidos se compromete a poner fin, en un calendario que se acordará como parte del acuerdo final, a todo tipo de sanciones actualmente impuestas a la República Islámica de Irán, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), y todas las sanciones unilaterales estadounidenses, tanto primarias como secundarias.

8 — La República Islámica de Irán reitera que jamás producirá armas nucleares. La República Islámica de Irán y los Estados Unidos han acordado que el destino del material enriquecido y el de todas las demás cuestiones nucleares mutuamente acordadas, incluidas las necesidades nucleares de Irán, se abordarán adecuadamente en un acuerdo final; dicho acuerdo final confirmará las disposiciones del presente artículo.

9 — La República Islámica de Irán y Estados Unidos acuerdan que, a la espera de un acuerdo final, mantendrán el statu quo: Irán mantendrá el statu quo en su programa nuclear y Estados Unidos no impondrá nuevas sanciones a Irán ni reforzará sus fuerzas en la región.

10 — Estados Unidos se compromete a que, inmediatamente después de la firma de este Memorando de Entendimiento y hasta la fecha del levantamiento de las sanciones, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos expedirá exenciones para las exportaciones de petróleo crudo iraní, productos petroquímicos y sus derivados, y todos los servicios relacionados, incluidos los bancarios, los seguros, el transporte y similares.

11 — Estados Unidos se compromete a que, en vista del progreso de las negociaciones para un acuerdo final, los fondos y activos congelados o restringidos de la República Islámica de Irán serán liberados y puestos a su plena disposición. Estos fondos, ya sea que se encuentren en la cuenta principal o hayan sido transferidos, se utilizarán para el pago final al beneficiario que determine el Banco Central de la República Islámica de Irán y estarán plenamente disponibles para su uso. Estados Unidos se compromete a expedir todos los permisos y licencias necesarios sobre esta base.

12 — La República Islámica de Irán y los Estados Unidos acuerdan que se establecerá un mecanismo de implementación para supervisar la correcta aplicación del Acuerdo Final y el compromiso futuro con el mismo.

13 — Tras la firma de este Memorando de Entendimiento, y una vez recibidas garantías sobre el inicio de la aplicación de los Artículos 4, 5, 10 y 11 de este Memorando de Entendimiento, y la aplicación continua de estas medidas, la República Islámica de Irán y los Estados Unidos entablarán negociaciones para un Acuerdo Final únicamente con respecto a los Artículos restantes.

14 — El acuerdo final será aprobado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.

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