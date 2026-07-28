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Sigue la evolución de los incendios forestales activos en España

Grandes fuegos

Un incendio en zona de Bragança (Portugal) amenaza con saltar la frontera con España

Los detalles Portugal combatía este lunes seis incendios, uno de ellos en la zona de Bragança, en el norte del país y fronteriza con España, con el peligro de que saltara la frontera. Las autoridades de ambos países trabajan de forma conjunta para intentar controlar las llamas.

Incendios en Portugal Incendios en PortugalEFE/Sxenick
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Portugal ha luchado este lunes contra seis incendios, uno de ellos, declarado en la zona de Bragança, en el norte del país y fronteriza con España, mantiene el riesgo de que las llamas crucen la frontera, por lo que las autoridades portuguesas trabajan junto a las españolas para controlarlas.

Una fuente de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) confirmó a EFE que existe la posibilidad de que el fuego se propague a España. En el lugar trabajan 108 bomberos, 34 medios terrestres y siete aéreos, entre ellos algunos españoles.

Los otros dos incendios que más preocupan a las autoridades se ubican en la región de Guarda, donde hay movilizados más de 230 bomberos, 63 medios terrestres y 7 aéreos, y en Santarém, con casi 200 bomberos, 55 medios terrestres y cuatro aéreos, ambos en el centro de Portugal.

Los fuegos que llevan más tiempo activos se desarrollan en zonas montañosas, por lo que no hay acceso para los medios terrestres, "lo que dificulta y retrasa la contención del incendio", indicó la ANEPC. Por el momento, no hay incendios que pongan en peligro a localidades.

Prácticamente todo el territorio de Portugal continental está este lunes bajo riesgo máximo y muy elevado de incendio forestal por las altas temperaturas que se registran en el país, según el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA). El elevado riesgo de incendio coincide con una ola de fuegos en el sur de Europa.

Portugal ha enviado medios de extinción a España y Francia en los últimos días para apoyar las labores de lucha contra las llamas, en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea y de la cooperación bilateral con España.

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