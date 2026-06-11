El BCE eleva los tipos de interés al 2,25%, su primera subida en tres años, y empeora su previsión de crecimiento

¿Por qué es importante? El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo adopta esta decisión ante el alza de los precios de la energía provocada por la guerra con Irán.

El Banco Central Europeo (BCE) ha incrementado los tipos de interés para contrarrestar el alza de los precios de la energía, impulsada por la guerra con Irán, que ha elevado la inflación en la eurozona por encima del 3%, superando su objetivo del 2%. Esta subida, la primera en tres años, busca evitar aumentos en las expectativas de precios a largo plazo. El BCE ha ajustado su proyección de inflación para 2026 al 3,0% y para 2027 al 2,3%. Además, ha reducido su previsión de crecimiento económico para 2026 al 0,8%, destacando la necesidad de equilibrar la moderación de precios sin frenar el crecimiento.

El Banco Central Europeo (BCE) ha subido los tipos de interés, tal como se esperaba, con el objetivo de intentar evitar que el alza de los precios de la energía, provocada por la guerra con Irán, derive en una mayor inflación. El aumento de los costes del petróleo y el gas contribuyó a que la inflación en la eurozona superara el 3% el mes pasado, muy por encima del objetivo del 2% del BCE.

Es por ello que el BCE había anticipado la subida de tipos para este jueves, la primera en tres años desde la última en septiembre de 2023, dejando claro a las empresas y a los hogares que no toleraría que se produjeran aumentos en las expectativas de precios a largo plazo.

"La guerra en Oriente Medio está generando presiones inflacionarias, y la decisión de subir los tipos se mantiene firme ante diversos escenarios que contemplan cómo podría evolucionar la crisis y afectar a las perspectivas a medio plazo de la eurozona", afirma el BCE en un comunicado.

La subida de tipos se produjo cuando el BCE elevó su proyección de inflación para 2026 al 3,0% este año, desde el 2,6% previsto en marzo, y mejoró la de 2027 al 2,3%, desde el 2,0%. Los inversores financieros prevén dos subidas más de tipos durante el próximo año debido al deterioro de las perspectivas de precios.

Previsiones de crecimiento a la baja

El BCE rebajó el jueves su proyección de crecimiento económico para 2026 al 0,8%, desde el 0,9% de hace tres meses, y prevé un crecimiento de tan solo el 1,2% el próximo año, lo que indica que debe actuar con cautela, moderando las expectativas de precios sin frenar el crecimiento económico.

"Las perspectivas siguen siendo inciertas, con riesgos al alza para la inflación y riesgos a la baja para el crecimiento económico", reconocen en el BCE. Con la subida del jueves, el tipo de interés de referencia para depósitos del BCE aumenta hasta el 2,25%, mientras que el tipo de refinanciación sube al 2,4%.

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