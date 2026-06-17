Trump saca pecho en el G7 de evitar una catástrofe nuclear y económica que él mismo comenzó al atacar Irán

Los detalles Eso sí, el republicano ha dicho que Netanyahu podría haberlo hecho mejor: "Es un buen hombre, pero se emociona demasiado a veces. Tenemos una pequeña disputa acerca de Líbano".

En la Cumbre del G7, Donald Trump se atribuyó el mérito de evitar una catástrofe nuclear y económica mediante un acuerdo con Irán, a pesar de haber iniciado el conflicto. Durante la rueda de prensa, Trump se mostró triunfalista, destacando que sus aliados están encantados con el preacuerdo. Emmanuel Macron, presidente francés, corroboró que el acuerdo es positivo, aunque Trump no mencionó que la guerra no debió comenzar. Además, Trump justificó su campaña de bombardeos diciendo que era necesario destruir los alijos atómicos. El acuerdo podría firmarse pronto, aunque Trump advirtió que, si no se cumple, retomará los bombardeos.

Agradezcan al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haber evitado una catástrofe nuclear y económica gracias al acuerdo alcanzado con Irán. Sí, esa guerra que él mismo comenzó. Eso ha asegurado él en la rueda de prensa final de la Cumbre del G7 donde —como es habitual— no ha parado de echarse flores. Pero el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dicho Trump, podría haberlo hecho mejor.

"Bibi Netanyahu es un buen hombre, pero se emociona demasiado a veces. Tenemos una pequeña disputa acerca de Líbano. Le dije: puedes darles un toque suave, Bibi. No tienes que tirar abajo un edificio cada vez que alguien de Hizbulá entre en él", ha manifestado. Y ha agregado: "Se podrían portar mejor y, honestamente, podrían hacer un trabajo mejor".

El Trump más zalamero y triunfalista ha protagonizado el cierre de este G7, "quizá el más exitoso", según el mandatario. Más que nada, por apuntarse el tanto de su preacuerdo con Irán. "Adoran este acuerdo", ha afirmado, y ha proclamado que están todos los aliados encantados: "Están encantados de que hayamos conseguido un acuerdo. Todos ellos".

Y así lo ha corroborado el presidente francés, Emmanuel Macron, al señalar que "este acuerdo es una buena cosa". Un pacto que es bueno, sí, ha dicho el anfitrión, pero para frenar una guerra que no tenía que haber comenzado. A esto Trump no ha llegado, pero se ha puesto la medalla de haber evitado una catástrofe, la aniquilación nuclear, según ha destacado.

En esta línea, se ha puesto en plan picapedrero, geólogo o promotor inmobiliario —no sabemos— para justificar su campaña de bombardeos. "El granito es, para aquellos que no están en el negocio de la construcción, siendo una piedra muy fuerte, la piedra más fuerte, no es tan bonita como el mármol, pero es mucho más fuerte, es muchísimo más fuerte. Como el nuevo granito que puse en las escaleras de la Casa Blanca", ha expresado. Así ha pretendido defender que había que destruir los alijos atómicos de los ayatolás, supuestamente, bajo montañas de granito.

Un acuerdo que podría firmarse, "quizás", este viernes

También ha destacado que el pacto con Irán podría firmarse, "quizás", este viernes, aunque lo ha dicho mientras no ha cesado en sus amenazas: "Es un memorándum de entendimiento. Si no se cumple en 60 días volveremos a los bombardeos". Y ojo, que los tiene vigilados. "Si alguien entra y lleva una placa con su nombre, como 'Mohammed algo', pueden leer el nombre, pueden darte un número de serie", ha agregado.

Aunque con los tan traídos y llevados misiles balísticos se ha hecho un lio. "Trabajaremos de forma paralela con los países del Golfo para hablar de nueve temas nucleares, como el programa de misiles balísticos. Y tendrán que tener algunos, porque otros países tienen. Me decís que no les demos ni uno, pero es que algunos de esos chicos me gustan", ha dicho.

Además, ha tachado a la cultura iraní de "primitiva". "Tienen una cultura primitiva, pero es una cultura primitiva genial. Son gente inteligente, muy buen negociadores", ha declarado. Todo muy 'trumpiano'.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido