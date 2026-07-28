El Rayo Vallecano se queda sin estadio a un mes de comenzar LaLiga

La Comunidad de Madrid ha retirado la concesión del campo al equipo madrileño debido al resultado de una auditoría realizada acerca del estado deplorable de las instalaciones.

El Rayo Vallecano no podrá disputar sus partidos como conjunto local en el Estadio de Vallecas esta temporada. Así lo ha anunciado la Comunidad de Madrid este martes en un comunicado en el que suspende de forma cautelar la concesión del campo al equipo madrileño.

El motivo de esta actuación por parte del gobierno regional se basa en la realización de "unas obras de urgencia" en el estadio y sus alrededores, tras la tramitación de una auditoría sobre el estado de conservación del recinto. A dos semanas del inicio de la competición doméstica, el equipo madrileño deberá buscar otro estadio en el que disputar sus encuentros como local.

El próximo jueves 20 de agosto, el Rayo Vallecano tenía previsto jugar su estreno liguero ante el Deportivo Alavés en Vallecas. Sin embargo, después de emitirse dicho comunicado, deberán buscar otro campo en el que poder jugar de forma urgente.

"Hicimos una auditoría del estadio que ha arrojado unos resultados bastante desoladores en lo que tiene que ver con el mantenimiento del estadio. La Comunidad de Madrid ha tomado la decisión de hacer una pausa temporal de la concesión para poder acometer estas reformas", señala el texto en el que Mariano de Paco Serrano, consejero de Cultura, Turismo y Deporte, ha trasladado la decisión del ejecutivo de la capital.

La situación "insostenible" de las instalaciones ha obligado a la consejería a ordenar, por medio de la Comunidad de Madrid, el cierre inminente del recinto deportivo para comenzar lo antes posible las supuestas obras de adecuación. "No podía seguir esa gestión donde el mantenimiento brilla por su ausencia", ha añadido el consejero.

Por último, se ha confirmado que "las obras comenzarán mañana si nos abren la puerta", por ende, este miércoles se darían por iniciadas unas remodelaciones que cuentan con una inversión de 60 millones de euros y durarán unos 24 meses aproximadamente.

El objetivo de esta reforma también supone ampliar el aforo del estadio hasta las 18.500 localidades, construir un nuevo fondo, modernizar las instalaciones y levantar un edificio multifuncional, manteniendo la esencia del barrio.

¿Dónde jugarán como local?

La gran incertidumbre que rodea, por el momento, al equipo es en qué estadio disputarán sus partidos como conjunto local. Ante la imposibilidad de jugar mientras se realizan las obras, debido a que el recinto se mantendrá cerrado, el Rayo Vallecano tiene que buscar 'in extremis' un nuevo campo adecuado para jugar.

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