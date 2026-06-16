Nuevos detalles sobre el acuerdo EEUU-Irán: Trump habría comprometido 300.000 millones para reconstruir el país

Los detalles El medio israelí 'N12' ha desvelado los principales puntos del memorando de entendimiento, que también incluye que EEUU descongelará los activos iraníes.

Estados Unidos e Irán firmarán un memorando de entendimiento en Suiza, tras haberlo rubricado virtualmente, que pone fin a la guerra en la región. La cadena israelí 'N12' reveló que Donald Trump se comprometió a crear un fondo de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción de Irán, uno de los 12 puntos principales del acuerdo. Líbano está incluido en el alto el fuego, y el régimen ayatolá ha prometido no desarrollar armas nucleares. EE.UU. levantará el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, mientras que Irán garantizará el paso seguro de buques comerciales. Además, se celebrarán negociaciones entre Irán y Omán sobre transporte marítimo.

Estados Unidos e Irán firmarán este viernes en Suiza el memorando de entendimiento que ya rubricaron virtualmente este domingo y que puso fin a la guerra en la región. Con el paso de las horas se han ido conociendo aspectos acordados, pero la cadena 'N12' israelí ha desvelado que Donald Trump se habría comprometido a crear un fondo de 300.000 millones para reconstruir el país asiático.

Es uno de los 12 puntos principales que el medio de comunicación israelí ha señalado que están incluidos en el memorando de entendimiento que ambos países han pactado.

Según el citado medio, Líbano sí está incluido en el acuerdo de alto el fuego porque EEUU ha firmado que no solo la Casa Blanca, sino que también sus aliados (e Irán ha hecho lo propio con los suyos) cesarán las hostilidades.

A cambio, el régimen ayatolá se ha comprometido a no desarrollar ni adquirir armas nucleares. Conjuntamente, ambas partes han acordado negociar cómo eliminar las reservas de uranio enriquecido en el país.

Con respecto al estrecho de Ormuz, Estados Unidos ha aceptado levantar el bloqueo naval, no imponer nuevas sanciones y no aumentar sus fuerzas en la región durante las negociaciones mientras que Irán adoptará las medidas necesarias para garantizar el paso seguro de los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz, de forma gratuita, durante 60 días.

Y, además, se celebrarán negociaciones entre Irán y Omán, con la participación de la política del Golfo, para definir "acuerdos relativos al transporte marítimo y los servicios marítimos".

Ahora bien, la parte más importante llega en el plano económico. Trump no solo se ha comprometido a poner a disposición los activos iraníes congelados para su uso en el marco de la implementación del memorando de entendimiento o a levantar todas las sanciones si se llega a un acuerdo final, sino que cualquier pacto definitivo debe incluir un fondo de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción de Irán.

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