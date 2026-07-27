Ahora

EN DIRECTO🔥

Sigue la evolución de los incendios forestales activos en España

Primera consellera en beneficiarse

El Supremo aplica la amnistía a Meritxell Serret, consellera del Govern del 1-O

Los detalles Serret, de ERC, se convierte en la primera consellera del Govern promotor del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 en beneficiarse de la ley de amnistía.

Foto de archivo de 2023 de Meritxell Serret, entonces consejera catalana de Acción Exterior y Unión Europea. Foto de archivo de 2023 de Meritxell Serret, entonces consejera catalana de Acción Exterior y Unión Europea.Agencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El Tribunal Supremo ha aplicado la amnistía a Meritxell Serret, de ERC, que se convierte así en la primera consellera del Govern promotor del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 en beneficiarse de la ley de amnistía.

Serret, exconsellera de Agricultura, fue condenada a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros por un delito de desobediencia grave, al facilitar el 1-O cuando en 2017 formaba parte del Govern de Carles Puigdemont.

"Desde ERC estamos satisfechos de la amnistía a la consellera Meritxell Serret que ha resuelto hoy el Tribunal Supremo. Se avala la estrategia sólida seguida con la ley de amnistía", ha celebrado ERC en un comunicado.

En una resolución a la que ha tenido acceso EFE, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera "amnistiados los actos" por los que fue acusada Serret "y, en consecuencia, se declara extinguida la responsabilidad penal que pudiera haber contraído".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Trabajo a contrarreloj para extinguir los incendios: "preocupa" el pantano de San Juan (Madrid) y "mejora" el escenario en Ávila
  2. El megaincendio de Francia que amenaza Burdeos, estabilizado pero con una situación "desfavorable"
  3. Trump ordena detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo
  4. El Gobierno decide aplazar la aprobación del decreto de vivienda ante la amenaza de Junts de tumbarlo de nuevo en el Congreso
  5. Bofetadas, puñetazos y rodillazos: investigan una agresión de varias menores a otra en Huelva difundida en redes sociales
  6. Miguel Ríos se planta ante los abucheos en un concierto por denunciar lo que ocurre en Gaza: "Soy político porque estoy vivo"