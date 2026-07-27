El Supremo aplica la amnistía a Meritxell Serret, consellera del Govern del 1-O

Foto de archivo de 2023 de Meritxell Serret, entonces consejera catalana de Acción Exterior y Unión Europea.

Los detalles Serret, de ERC, se convierte en la primera consellera del Govern promotor del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 en beneficiarse de la ley de amnistía.

El Tribunal Supremo ha aplicado la amnistía a Meritxell Serret, de ERC, convirtiéndola en la primera consellera del Govern promotor del referéndum del 1 de octubre de 2017 en beneficiarse de esta ley. Serret, exconsellera de Agricultura, había sido condenada a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros por desobediencia grave, al facilitar el referéndum cuando formaba parte del Govern de Carles Puigdemont. ERC ha expresado su satisfacción con la amnistía, considerando que avala su estrategia. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha declarado extinguidos los cargos contra Serret.

El Tribunal Supremo ha aplicado la amnistía a Meritxell Serret, de ERC, que se convierte así en la primera consellera del Govern promotor del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 en beneficiarse de la ley de amnistía.

Serret, exconsellera de Agricultura, fue condenada a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros por un delito de desobediencia grave, al facilitar el 1-O cuando en 2017 formaba parte del Govern de Carles Puigdemont.

"Desde ERC estamos satisfechos de la amnistía a la consellera Meritxell Serret que ha resuelto hoy el Tribunal Supremo. Se avala la estrategia sólida seguida con la ley de amnistía", ha celebrado ERC en un comunicado.

En una resolución a la que ha tenido acceso EFE, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera "amnistiados los actos" por los que fue acusada Serret "y, en consecuencia, se declara extinguida la responsabilidad penal que pudiera haber contraído".

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