Trump amenaza con "atacar y destruir" las centrales eléctricas de Irán si el estrecho de Ormuz no se desbloquea en las próximas horas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a una imagen del mapa del Estrecho de Ormuz.

Los detalles El presidente estadounidense aseguró que si los iraníes no ceden, EEUU comenzará por arrasar la central "más grande". Así lo advirtió el inquilino de la Casa Blanca en una publicación en la plataforma Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum a Irán, amenazando con atacar sus centrales eléctricas si no reabren el estrecho de Ormuz en 48 horas. Esta advertencia se da tras los ataques de Irán a buques en respuesta a una ofensiva de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. Trump, en la plataforma Truth Social, afirmó haber "borrado a Irán del mapa", y destacó que su estrategia está "semanas por delante de lo previsto". A pesar de las tensiones, reiteró que no busca un acuerdo y criticó a la OTAN por no intervenir en la situación. La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado ataques en Ormuz como respuesta.

El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzaba este sábado un ultimátum a las autoridades iraníes, a las que amenazó con atentar contra sus centrales eléctricas si no reanudan la circulación por el estrecho de Ormuz en las próximas 48 horas, en el marco de los ataques de Irán a buques en este paso estratégico en represalia por la ofensiva sorpresa de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní el pasado 28 de febrero.

"Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y destruirá sus diversas centrales eléctricas, ¡comenzando por la más grande!", advertía el inquilino de la Casa Blanca en una publicación en la plataforma Truth Social.

Apenas unos minutos antes, el magnate neoyorquino alardeaba en la misma red social de haber "borrado a Irán del mapa", a pesar de los comentarios de "analistas (iraníes) de poca monta" que sostienen que Estados Unidos no ha cumplido sus objetivos en la región.

"Su armada y su fuerza están destruidas"

"¡Claro que sí (los hemos cumplido), y semanas antes de lo previsto! Su liderazgo ha desaparecido, su armada y fuerza aérea están destruidas, no tienen defensa alguna y quieren llegar a un acuerdo", ilustró Trump antes de reiterar que él no quiere llegar a un acuerdo y que su estrategia va "semanas por delante de lo previsto".

Estos comentarios llegan después de que el presidente estadounidense defendiera este viernes que no está interesado en alcanzar un alto el fuego con Irán, alegando que Estados Unidos está "arrasando" al país asiático, cuando la ofensiva lanzada junto a Israel contra territorio iraní supera ya los 20 días.

Así las cosas, Trump presentó la apertura del estrecho de Ormuz como "una maniobra militar muy sencilla" y "relativamente segura". "Pero se necesita mucha ayuda", ha matizado, reiterando que la OTAN podría hacerlo, "pero hasta ahora no ha tenido el valor de hacerlo".

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado durante los últimos días ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, en el marco de su respuesta a la citada ofensiva contra la República Islámica, que ha atacado además territorio israelí e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares.

El estrecho de Ormuz es el único paso marítimo entre el golfo Pérsico y el océano Índico y por él transita el 20% de las exportaciones globales de crudo. Desde el inicio de la guerra, los intentos de la Guardia Revolucionaria iraní por evitar el paso de buques cuyas cargas puedan beneficiar a EEUU e Israel han disminuido enormemente el tráfico de cargueros en Ormuz, disparando los precios del petróleo.

Asimismo, el republicano ha instado a socios de la OTAN o aliados asiáticos como Corea del Sur o Japón, que dependen enormemente del crudo de la región, a prestar apoyo militar en el estrecho para asegurar la navegación por el mismo, pero por el momento ninguno se ha comprometido a enviar activos a la zona.

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