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Por el bloqueo de petroleros

Pedro Sánchez exige la apertura del estrecho de Ormuz: "El mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha alertado de que una "mayor escalada podría desencadenar una crisis energética a largo plazo para toda la humanidad".

El presidente del Gobierno, Pedro SánchezEl presidente del Gobierno, Pedro SánchezAgencia EFE
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El estrecho de Ormuzsigue bloqueado tras tres semanas de guerra. Irán defiende que parcialmente sí está dejando pasar a los petroleros con banderas de naciones que no son aliadas de Estados Unidos e Israel, pero decenas de embarcaciones siguen varadas a la espera de un fin del conflicto que no llega.

Y, a raíz de ello, Pedro Sánchez ha exigido la apertura del enclave. "El Gobierno de España exige la apertura del estrecho de Ormuz y la preservación de todos los yacimientos energéticos de Oriente Medio", ha publicado el líder del Ejecutivo español en un mensaje en su cuenta de X.

Para el presidente del Gobierno estamos "en un punto de inflexión global" y ha alertado de que una "mayor escalada podría desencadenar una crisis energética a largo plazo para toda la humanidad".

Por ello, ha concluido que "el mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra".

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