El mundo marcha contra el autoritarismo de Trump, la guerra en Irán y el ICE: "Estamos hartos"

¿Qué ha pasado? Miles de personas protestan contra las políticas del magnate en una tercera manifestación convocada por 'No Kings'. En EEUU, los organizadores anunciaron más de 3.300 concentraciones en los 50 estados del país, la mayor movilización del movimiento hasta la fecha.

Decenas de miles de personas se movilizaron en Estados Unidos, Grecia e Italia en la tercera jornada del movimiento 'No Kings', que surgió en EE.UU. como protesta contra Donald Trump y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Los manifestantes también rechazan la guerra en Irán impulsada por Trump. En EE.UU., se anunciaron más de 3.300 concentraciones, convirtiéndose en la mayor movilización del movimiento. La coalición, con 400 grupos como Amnistía Internacional, busca superar ediciones anteriores. En Roma, 300.000 personas marcharon pacíficamente contra la guerra y los líderes políticos, destacando la asistencia de figuras como Bernie Sanders y Jane Fonda.

Hartos y formando "la resistencia contra los más poderosos". Así es como decenas de miles de personas se han movilizado este sábado en ciudades de Estados Unidos, Grecia o Italia en la tercera jornada del movimiento 'No Kings' (No reyes), que nació en EEUU como protesta contra el presidente Donald Trump y los operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Ahora, los manifestantes también dicen "no" a la guerra en Irán, impulsada por el líder republicano.

En EEUU, los organizadores anunciaron más de 3.300 concentraciones en los 50 estados del país, lo que supondría la mayor movilización del movimiento hasta la fecha.

Por su parte, la coalición, integrada por unos 400 grupos, entre ellos Amnistía Internacional, sindicatos y la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), busca superar las anteriores ediciones: en octubre pasado congregaron a 7 millones de personas en 2.700 eventos y en junio de 2025 a 5 millones en 2.100 sitios.

"Los estadounidenses están hartos de este caos constante y están listos para unirse en solidaridad contra los actos excesivos y atroces de la Administración de Trump contra las familias trabajadoras y los inmigrantes", expresó la coalición en un comunicado previo a las marchas.

La concentración principal se celebró en Minnesota, donde en enero ICE y la Patrulla Fronteriza asesinaron a Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses, durante operativos migratorios, lo que generó indignación a nivel nacional.

Protesta del movimiento 'No Kings' en Washington.

Jane Fonda o Bernie Sanders entre los asistentes

Entre los asistentes destacaron el senador progresista Bernie Sanders, la actriz Jane Fonda y líderes sindicales como Liz Schuler, presidenta de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO).

Estas manifestaciones se producen en un contexto de creciente desaprobación hacia Trump: según una encuesta de 'Fox News', un 59% de los estadounidenses reprueba su gestión. En Roma, cerca de 300.000 personas marcharon por el centro de la ciudad, según los organizadores, mientras que las fuerzas del orden cifraron la asistencia en 25.000.

La movilización, pacífica y con fuertes medidas de seguridad, recorrió la Plaza de la República hasta San Juan de Letrán, y los organizadores pidieron poder extenderla hasta Plaza del Verano debido a la gran afluencia. "Es una manifestación extraordinaria que dice no a la guerra, no a los monarcas de la guerra, no a Trump y Netanyahu, que están transformando el mundo en una economía de guerra", declaró Angelo Bonelli, diputado de Avs y coportavoz de Europa Verde.

Los manifestantes exhibieron banderas palestinas y carteles con las imágenes de la primera ministra Giorgia Meloni, el presidente del Senado Ignazio La Russa y el ministro de Justicia Nordio, boca abajo frente a una guillotina simbólica, que según los participantes "es un símbolo de resistencia contra la propaganda de los poderosos, no solo en nuestro país".

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