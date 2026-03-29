Volkswagen estaría planteándose reconvertir una de sus plantas y fabricar componentes para la Cúpula de Hierro israelí

Los detalles Según publica el 'Financial Times', la empresa automovilística está sopesando pasar a hacer misiles para la cúpula antiaérea israelí.

Volkswagen podría estar considerando transformar una de sus plantas en Alemania para fabricar misiles destinados a la cúpula antiaérea israelí, según el 'Financial Times'. Sin embargo, la compañía niega estar en contacto con empresas armamentísticas israelíes, destacando que los tiempos han cambiado. Históricamente, muchas empresas alemanas, como las automovilísticas, produjeron para conflictos bélicos antes de dedicarse a productos civiles. Marcas como Hugo Boss y Adidas también jugaron un papel en el pasado militar. En otro contexto, la Unión Soviética pagó a Pepsi con barcos y submarinos, reflejando cómo la guerra influía en los negocios.

Volkswagen se estaría planteando reconvertir una de sus plantas en Alemania para pasar de hacer coches a hacer componentes para la cúpula antiaérea israelí 'Cúpula de Hierro', según publica el 'Financial Times'.

Aunque la compañía niega que eso vaya a suceder o que esté en contacto con una armamentística israelí porque los tiempos ahora son otros, son muchas las empresas que hace un tiempo produjeron para conflictos bélicos, automovilísticas alemanas que antes de hacer híbridos fabricaron camiones militares o coches para oficiales del Reich. Además, empresas como Hugo Boss o Adidas vistieron y calzaron a militares.

La guerra y los conflictos también dejaban anécdotas, como la del pago en especie a Pepsi. La Unión Soviética no podía pagar con dólares y pagó a la compañía con barcos, fragatas, submarinos al final de su vida útil para que los pudieran vender en unos tiempos en los que la guerra era el principal negocio.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.