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Según el 'Financial Times'

Volkswagen estaría planteándose reconvertir una de sus plantas y fabricar componentes para la Cúpula de Hierro israelí

Los detalles Según publica el 'Financial Times', la empresa automovilística está sopesando pasar a hacer misiles para la cúpula antiaérea israelí.

Imagen de archivo de una planta de fábrica de coches
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Volkswagen se estaría planteando reconvertir una de sus plantas en Alemania para pasar de hacer coches a hacer componentes para la cúpula antiaérea israelí 'Cúpula de Hierro', según publica el 'Financial Times'.

Aunque la compañía niega que eso vaya a suceder o que esté en contacto con una armamentística israelí porque los tiempos ahora son otros, son muchas las empresas que hace un tiempo produjeron para conflictos bélicos, automovilísticas alemanas que antes de hacer híbridos fabricaron camiones militares o coches para oficiales del Reich. Además, empresas como Hugo Boss o Adidas vistieron y calzaron a militares.

La guerra y los conflictos también dejaban anécdotas, como la del pago en especie a Pepsi. La Unión Soviética no podía pagar con dólares y pagó a la compañía con barcos, fragatas, submarinos al final de su vida útil para que los pudieran vender en unos tiempos en los que la guerra era el principal negocio.

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