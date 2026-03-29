De misas abarrotadas al silencio en las calles: la guerra con Irán transforma por completo la Semana Santa en Jerusalén

Los detalles Las calles están vacías, los comercios con las persianas bajadas y muchos lugares sagrados cerrados, como la Basílica del Santo Sepulcro, uno de los lugares más importantes del cristianismo.

Este Domingo de Ramos en Jerusalén es inusualmente silencioso, con calles vacías y comercios cerrados, debido a la guerra con Irán. La Basílica del Santo Sepulcro, un sitio clave para el cristianismo, permanece cerrada tras el impacto reciente de un misil iraní cerca del lugar. La ciudad, que solía estar llena de turistas y fieles durante la Semana Santa, ahora parece una ciudad fantasma sin misas ni celebraciones. A diferencia de 2025, cuando a pesar de otro conflicto los lugares sagrados permanecieron abiertos, este año la guerra domina el día a día, incluso en estas fechas religiosas.

Este Domingo de Ramos no se parece en nada al de otros años en Jerusalén. El silencio es el protagonista, con calles están vacías, comercios con las persianas bajadas y muchos lugares sagrados cerrados. Es el caso, por ejemplo, de la Basílica del Santo Sepulcro, uno de los lugares más importantes del cristianismo.

La guerra con Irán ha transformado por completo la imagen habitual en estas fechas, después de que hace unas semanas un misil iraní cayera a pocos metros de allí. Como consecuencia, este domingo no hay ni misas ni gente por las calles, lo que convierte a Jerusalén en una auténtica ciudad fantasma.

Lejos quedan las imágenes de misas abarrotadas años anteriores, en las que turistas y fieles se mezclaban en las calles ultimando los preparativos de Semana Santa. Es el primer año que este día no se celebra. Y es que en 2025, aunque también estaban bajo la sombra de otro conflicto, los comercios y lugares sagrados sí que estaban abiertos.

Sin embargo, ahora no hay turistas internacionales ni celebraciones. La guerra ocupa el día a día, incluso en Semana Santa.

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