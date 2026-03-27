Las amenazas de Rubio no pueden con el G7: los aliados lanzan un mensaje claro y se alinean contra la guerra

¿Por qué es importante? El secretario de Estado de EEUU se ha reunido con sus homólogos en París tras las continuas críticas de la Administración Trump a los aliados por su falta de apoyo incondicional para la apertura del estrecho de Ormuz.

En una reunión del G7 en París, los ministros de Exteriores de Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y la UE rechazaron las presiones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para involucrarse más en la apertura del estrecho de Ormuz, afectado por la guerra en Irán. A pesar de las advertencias de Rubio sobre la importancia estratégica del estrecho, los ministros reiteraron su oposición al conflicto, subrayando la necesidad de minimizar su impacto en la región y en las infraestructuras críticas. Antonio Tajani, ministro de Exteriores de Italia, afirmó el compromiso de su país con la desescalada y la libertad de navegación. Rubio sugirió que la guerra podría terminar pronto, aunque el primer ministro polaco, Donald Tusk, advirtió que podría intensificarse.

En la guerra no está nada escrito, ni siquiera bajo las amenazas de la Administración Trump. Pese a que el presidente estadounidense y sus más allegados han lanzado continuas críticas contras los países aliados por su falta de apoyo incondicional para la apertura del estrecho de Ormuz, consecuencia directa del conflicto bélico desatado contra Irán, los ministros de Exteriores de los países que conforman el G7 (Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y Reino Unido junto con la UE) se han plantado ante el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

En una reunión celebrada en Vaux de Cernay, París, 28 días después de que diera comienzo la guerra y a la que Rubio ha acudido lanzando advertencias, sus homólogos han decidido volver a decir no. En concreto: no a la guerra. "Les conviene ayudar. Los otros países obtienen mucho más combustible de allí que nosotros", aseguraba Rubio a su llegada a la cita parisina. "Muy poca de nuestra energía pasa por el Estrecho de Ormuz. Es el mundo el que tiene un gran interés en eso, así que deberían tomar cartas en el asunto", incidía.

Pero de nada han servido sus advertencias. En una declaración conjunta acordada este segundo día de la reunión del G7 en Francia, los ministros han afirmado haber subrayado la importancia de minimizar el impacto del conflicto en los socios regionales, las poblaciones civiles y las infraestructuras críticas.

"Nos centramos en el valor de las alianzas diversas, la coordinación y el apoyo a las iniciativas, incluso para mitigar las crisis económicas mundiales, como las interrupciones en las cadenas de suministro económicas, energéticas, de fertilizantes y comerciales, que tienen un impacto directo en nuestros ciudadanos", han señalado en el texto.

"Restablecer la libertad de navegación segura"

En este sentido, los ministros también han reiterado la necesidad de restablecer la libertad de navegación segura y sin peaje en el estrecho de Ormuz . En este línea, el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha prometido este viernes que su país "contribuirá con todos los esfuerzos necesarios" a garantizar el paso por el estrecho de Ormuz.

"Italia quiere poner fin a la crisis en Oriente Medio, una guerra que, además de desestabilizar toda la región, tiene graves repercusiones en nuestra economía", ha afirmado el jefe de la diplomacia italiana en la red social X desde la localidad de . Tajani ha hecho hincapié ante sus socios de las siete democracias más industrializadas del mundo en el compromiso de su país "con una desescalada y el restablecimiento de la libertad de navegación en Ormuz", bloqueado a raíz de la guerra en Irán.

Por esa razón, adujo, Italia está "en primera línea" en misiones de la Unión Europea (UE) 'Aspides' en el mar Rojo y 'Atalanta' en el océano Índico. "Contribuiremos con todos los esfuerzos necesarios para garantizar un paso seguro a través del estrecho y proteger nuestras rutas comerciales", ha aseverado Tajani. Por último, Tajani ha señalado que su participación en el foro, se ha desarrollado "sin ninguna subordinación".

La guerra "acabará en semanas"

Tras el encuentro con los cancilleres, Rubio ha puesto luz en el horizonte diciendo a sus homólogos que la guerra terminará "en cuestión de semanas", según han avanzado a Reuters fuentes familiarizadas con las negociaciones. Palabras que chocan de pleno con las últimas declaraciones del primer ministro de Polonia, Donald Tusk, que ha asegurado este viernes que, según la información que barajan sus "aliados", la guerra de Irán no solo está lejos de terminar, sino que podría incluso aumentar en intensidad los próximos días.

El secretario de Estado estadounidense también ha destacado que el cobro de peajes por parte de Irán en el estrecho de Ormuz es algo que no aceptarán.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.