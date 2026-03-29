Irán recurre a los niños soldado: los ayatolás reclutan a menores de hasta 12 años para la guerra

Los detalles Según Rahim Nadali, subcomandante del Cuerpo Mohamad Rasoulolá, han recibido un gran número de niños que "quieren participar en estas actividades".

Irán enfrenta una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, que ha provocado numerosas bajas entre civiles y militares. En respuesta, el régimen ayatolá ha iniciado un controvertido plan de reclutamiento que incluye a menores desde los 12 años para labores de seguridad. Rahim Nadali, subcomandante del Cuerpo Mohamad Rasoulolá, ha explicado que los jóvenes participarán en patrullas e inteligencia en Teherán. Este reclutamiento recuerda la oscura historia de los 20.000 niños mártires tras la revolución de 1979, utilizados como iconos de propaganda. Ahora, 40 años después, los menores vuelven a involucrarse en el conflicto.

Irán está siendo asediada por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel. La ofensiva está acabando con cientos de personas, militares y civiles, y la respuesta del régimen ayatolá ha sido ejecutar un plan de reclutamiento que incluya a menores de edad.

Teherán ha puesto en marcha un plan de reclutamiento para labores de seguridad que permite la participación de niños desde los 12 años. "Hemos tenido un gran número de adolescentes y jóvenes que quieren participar en estas actividades y, dadas las edades de quienes solicitaban unirse, hemos fijado la edad mínima en 12 años", ha afirmado Rahim Nadali, subcomandante del Cuerpo Mohamad Rasoulolá, una unidad militar estratégica de la Guardia Revolucionaria centrada en la seguridad de Teherán.

En una entrevista con la televisión estatal, Nadali ha detallado que las funciones de estos reclutas se centrarán en patrullas por la capital y labores de inteligencia.

Desde el comienzo del conflicto, Irán ha establecido puestos de control en diversos puntos de Teherán y de otras ciudades del país para mantener la seguridad y realizar detenciones de miles de personas a las que se le acusa de apoyar a grupos de la oposición en el exilio o de colaborar con Israel y EEUU, función que ahora acometerían también estos menores.

"Mucha gente parece desconocer la historia de los 20.000 niños mártires adoctrinados por fanáticos y clérigos que tomaron el poder tras la revolución del 79", afirma el columnista Matthew Syed.

Porque él recuerda que no es la primera vez que sucede ya que los iraníes ya hicieron cambiar a los niños los juegos por las armas: "Allí murieron, con sus extremidades extendidas por los campos de batalla. Y luego fueron glorificados en la propaganda gubernamental, erigidos como iconos de la revolución".

40 años después, los niños vuelven a formar parte del conflicto.

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